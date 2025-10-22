31 Minutos: Juan Carlos Bodoque estrenará su cortometraje el 27 de octubre y regresa al periodismo

El periodista de 31 Minutos vuelve al oficio para investigar los efectos del gas metano. Juan Carlos Bodoque deja la tranquilidad de la vida rural para enfrentar su última misión.

En las últimas semanas, 31 minutos ha gozado de gran popularidad tras su paso por el Tiny Desk, causando un revuelo en redes sociales y recordando, además, sus maratones de temporadas en YouTube.

Durante el mes de noviembre, el noticiero de títeres estrenará su segunda película, Calurosa Navidad, que llegará el 21 de noviembre a Amazon Prime Video, y se emitirá en más de 240 países.

Además, hay otra sorpresa: Juan Carlos Bodoque tendrá su propio cortometraje, que se transmitirá en el canal de YouTube de 31 minutos el 27 de octubre.

La pieza audiovisual, titulada Bodoque contra el metano, es un proyecto realizado junto a Global Methane Hub, una ONG dedicada a promover la reducción del metano.

Lee también:31 Minutos: la esperada película “Calurosa Navidad” ya tiene fecha de estreno a través de Amazon Prime Video

En la trama, Bodoque, lejos del periodismo de investigación y de la elaboración de su clásica “Nota Verde”, decide emprender el camino de la docencia en una escuela rural. Sin embargo, vuelve al oficio para enfrentar su última misión: responder al llamado de una científica y ayudar a resolver los efectos del gas metano.