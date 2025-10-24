31 Minutos en el Movistar Arena 2026: Fechas y horarios del show “Radio Guaripolo II”

El icónico noticiero de títeres regresa con una nueva versión de su espectáculo, tras el éxito internacional alcanzado con su presentación en el Tiny Desk y su gira por México.

El programa infantil 31 Minutos confirmó este 23 de octubre, a través de su cuenta oficial de Instagram, la realización de su nuevo espectáculo “Radio Guaripolo II”, que se llevará a cabo el 31 de enero a las 19:00 horas en el Movistar Arena.

Tras el éxito alcanzado con su sesión musical en Washington D. C. en las oficinas del Tiny Desk, la cual ya acumula más de 10 millones de reproducciones, el noticiero comandado por Tulio Triviño agenda una nueva fecha en Chile, sumándose al éxito de ventas de su gira 2026 por México, donde han logrado cinco sold out consecutivos en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, a pocos días de su anuncio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OCESA (@ocesa)

Lee también: 31 Minutos: la esperada película “Calurosa Navidad” ya tiene fecha de estreno a través de Amazon Prime Video

“Radio Guaripolo II” es la secuela del show estrenado en 2013, con el que 31 Minutos se presentó en diversos escenarios nacionales —como el Festival del Huaso de Olmué 2015— e internacionales. En esta nueva entrega, el carismático Guaripolo, autodenominado “el personaje favorito de los niños de 31 Minutos”, regresa como locutor de su propia radio, repasando los grandes éxitos del programa, entre ellos Bailan sin cesar, Diente blanco, Mi muñeca me habló y Yo opino, entre otros.

Venta de entradas

Los precios de las entradas aún no han sido revelados, pero en su último show realizado en julio de este año, los valores fluctuaron entre $18.400 y $64.400.

La preventa exclusiva de entradas para clientes de Banco Estado comenzará el lunes 27 de octubre a las 12:00 horas, con un 20% de descuento en las primeras 3.000 entradas. La venta general estará disponible desde el miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas, a través del portal Punto Ticket.