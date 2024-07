Premios Emmy 2024: Revisa la lista completa de actores, series y películas nominadas

La serie "The Bear" obtuvo 23 nominaciones este año, batiendo el récord de 22 establecido por el éxito "30 Rock" en 2009.

(CNN) — Los nominados a la 76ª edición de los premios Emmy —el mayor galardón de la televisión— fueron anunciados durante la mañana de este miércoles por la mañana y The Bear marcó un récord.

La querida serie de F/X ambientada en una tienda de sándwiches de Chicago obtuvo 23 nominaciones este año, batiendo el récord de 22 establecido por el éxito 30 Rock, de la NBC, en 2009.

Algunas de las favoritas del pasado, como Succession y Ted Lasso, no optaban a la nominación este año, pero The Crown, The Morning Show y Only Murders in the Building han pisado fuerte este año como “series de legado”.

Sheryl Lee Ralph y Tony Hale anunciaron las nominaciones de este año. La presidenta de la Academia de Televisión, Cris Abrego, compartió la noticia de que Ralph estaba nominada a Mejor actriz secundaria de comedia por su trabajo en Abbott Elementary.

Ralph ganó dicha categoría en 2022.

La 76ª edición de los Premios Emmy se emitirá el domingo 15 de septiembre a las 8 p.m. hora de Chile, por ABC y en streaming al día siguiente en Hulu.

A continuación, te presentamos la lista de nominados en varias categorías principales.

Actor principal en una serie dramática

Idris Elba (“Hijack”)

Donald Glover (“Mr. & Mrs. Smith”)

Walton Goggins (“Fallout”)

Gary Oldman (“Slow Horses”)

Hiroyuki Sanada (“Shōgun”)

Dominic West (“The Crown”)

Actriz principal en una serie dramática

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Carrie Coon (“The Gilded Age”)

Maya Erskine (“Mr. and Mrs. Smith”)

Anna Sawai (“Shōgun”)

Imelda Staunton (“The Crown”)

Reese Witherspoon (“The Morning Show”)

Serie de drama

“The Crown” (Netflix)

“Fallout” (Prime Video)

“The Gilded Age” (Max)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Mr. and Mrs. Smith” (Prime Video)

“Shōgun” (FX)

“Slow Horses” (Apple TV+)

“3 Body Problem” (Netflix)

Actor principal en una serie de comedia

Matt Berry (“What We Do in the Shadows”)

Larry David (“Curb Your Enthusiasm”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (“Reservation Dogs”)

Actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Ayo Edebiri (“The Bear”)

Selena Gomez (“Only Murders in the Building”)

Maya Rudolph (“Loot”)

Jean Smart (“Hacks”)

Kristen Wiig (“Palm Royale”)

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Curb Your Enthusiasm” (Max)

“Hacks” (Max)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Palm Royale” (Apple TV+)

“Reservation Dogs” (FX)

“What We Do in the Shadows” (FX)

Actor principal en una serie limitada o película

Matt Bomer (“Fellow Travelers”)

Richard Gadd (“Baby Reindeer”)

Jon Hamm (“Fargo”)

Tom Hollander — “Feud: Capote vs. the Swans”

Andrew Scott (“Ripley”)

Actriz principal en una serie limitada o película

Jodie Foster (“True Detective: Night Country”)

Brie Larson (“Lessons in Chemistry”)

Juno Temple (“Fargo”)

Sofia Vergara (“Griselda”)

Naomi Watts (“Feud: Capote vs. the Swans”)

Serie limitada o de antología

“Baby Reindeer” (Netflix)

“Fargo” (FX)

“Lessons in Chemistry” (Apple TV+)

“Ripley” (Netflix)

“True Detective: Night Country” (Max)

Serie de tertulias destacada

“The Daily Show”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Late Night With Seth Meyers”

“The Late Show With Stephen Colbert”

Reality de competencia

“The Amazing Race”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Traitors”

“The Voice”