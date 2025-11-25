Cultura estrenos

Alertan que estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Stranger Things 5 podrían usarse como gancho para estafas en línea

Por CNN Chile

25.11.2025 / 15:15

{alt}

Sitios falsos que imitan plataformas oficiales, promesas de acceso anticipado y formularios que piden datos personales y bancarios están entre las principales tácticas detectadas.

El estreno de Wicked: For Good, Zootopia 2 y la quinta temporada de Stranger Things ha generado alta expectativa en redes y plataformas.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad han advertido que estos lanzamientos podrían ser utilizados por ciberdelincuentes para montar fraudes de streaming y campañas de phishing dirigidas a los fans.

La advertencia proviene de la firma Kaspersky, que ha observado este patrón en estrenos de alto perfil en años anteriores.

De acuerdo con el análisis, los atacantes suelen crear sitios web que imitan el diseño de plataformas de streaming o páginas oficiales: usan logotipos, colores y tipografías muy similares, además de mensajes que prometen acceso anticipado, “filtraciones exclusivas” o streaming gratuito de estos estrenos.

El fraude suele comenzar con anuncios o enlaces que circulan en redes sociales, buscadores o mensajes directos, aprovechando la urgencia de los usuarios por ver primero el nuevo contenido.

Una vez dentro de la página falsa, a las personas se les pide abrir una cuenta “gratuita” para acceder al contenido.

En ese paso se solicitan datos personales como nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y, en muchos casos, información de tarjeta bancaria bajo pretextos como “verificar identidad” o “activar una prueba sin costo”.

Esa información puede usarse luego para robos financieros, suplantación de identidad o ser revendida en la Dark Web.

El comunicado también menciona otras variantes, como supuestos sorteos de merchandising, experiencias VIP o bonos “limitados” asociados a estos estrenos.

En esos casos, se pide pagar costos de envío o “confirmación de participación”, o bien entregar más datos sensibles.

Ninguno de esos premios existe: el objetivo es obtener información bancaria o realizar cargos no autorizados.

Los expertos advierten que este tipo de engaños se ve favorecido por el desconocimiento: según el estudio Lenguaje Digital, de Kaspersky, alrededor del 66 % de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio web falso.

En paralelo, los ataques pueden incluir redirecciones a páginas con publicidad engañosa, descargas maliciosas o ventanas emergentes que intentan instalar software no deseado en el dispositivo, con capacidad de robar credenciales o monitorear la actividad en línea.

Recomendaciones para evitar caer en estafas ligadas a estrenos

Entre las medidas de protección sugeridas por los especialistas se encuentran:

  • Confirmar siempre la fecha y el canal oficial de estreno. Si una página ofrece ver la película o temporada antes de su lanzamiento o fuera de plataformas conocidas, es muy probable que se trate de un fraude.
  • Revisar con detalle la dirección del sitio web. Antes de ingresar datos, se recomienda mirar la URL completa: errores de ortografía, símbolos extraños o nombres muy parecidos al original son señales de alerta.
  • Desconfiar de promesas de “acceso gratis”, “filtraciones” o streaming adelantado. Las producciones oficiales no liberan contenido completo a través de enlaces que circulan sin control en redes sociales o mensajes.
  • No entregar datos personales ni bancarios para sorteos o premios “especiales”. Estudios y plataformas legítimas no piden tarjetas ni pagos “solo para confirmar” la entrega de premios o entradas.
  • Utilizar herramientas de seguridad digital. Contar con soluciones que adviertan sobre sitios falsos y bloqueen páginas sospechosas puede ayudar a reducir el riesgo de robo de datos o instalación de malware.
  • Las recomendaciones apuntan a que los usuarios enfrenten los estrenos de alto impacto con el mismo entusiasmo de siempre, pero sin bajar la guardia frente a ofrecimientos que prometen ver antes que nadie las nuevas películas o temporadas y que, en muchos casos, esconden intentos de fraude.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Programas completos Bajan las temperaturas en el país ¿cuánto será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo
CNTV reconsidera veto a campaña contra violencia de género tras solicitud del Gobierno
Cómo el derrumbe de la antigua Torre dei Conti reveló la crisis por la que atraviesa la Roma moderna
Black Friday 2025: Cómo evitar el sobreendeudamiento al comprar regalos de Navidad
Alertan que estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Stranger Things 5 podrían usarse como gancho para estafas en línea
El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Calisto por eventual fraude al fisco