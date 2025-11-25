Alertan que estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Stranger Things 5 podrían usarse como gancho para estafas en línea

Sitios falsos que imitan plataformas oficiales, promesas de acceso anticipado y formularios que piden datos personales y bancarios están entre las principales tácticas detectadas.

El estreno de Wicked: For Good, Zootopia 2 y la quinta temporada de Stranger Things ha generado alta expectativa en redes y plataformas.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad han advertido que estos lanzamientos podrían ser utilizados por ciberdelincuentes para montar fraudes de streaming y campañas de phishing dirigidas a los fans.

La advertencia proviene de la firma Kaspersky, que ha observado este patrón en estrenos de alto perfil en años anteriores.

De acuerdo con el análisis, los atacantes suelen crear sitios web que imitan el diseño de plataformas de streaming o páginas oficiales: usan logotipos, colores y tipografías muy similares, además de mensajes que prometen acceso anticipado, “filtraciones exclusivas” o streaming gratuito de estos estrenos.

El fraude suele comenzar con anuncios o enlaces que circulan en redes sociales, buscadores o mensajes directos, aprovechando la urgencia de los usuarios por ver primero el nuevo contenido.

Una vez dentro de la página falsa, a las personas se les pide abrir una cuenta “gratuita” para acceder al contenido.

En ese paso se solicitan datos personales como nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y, en muchos casos, información de tarjeta bancaria bajo pretextos como “verificar identidad” o “activar una prueba sin costo”.

Esa información puede usarse luego para robos financieros, suplantación de identidad o ser revendida en la Dark Web.

El comunicado también menciona otras variantes, como supuestos sorteos de merchandising, experiencias VIP o bonos “limitados” asociados a estos estrenos.

En esos casos, se pide pagar costos de envío o “confirmación de participación”, o bien entregar más datos sensibles.

Ninguno de esos premios existe: el objetivo es obtener información bancaria o realizar cargos no autorizados.

Los expertos advierten que este tipo de engaños se ve favorecido por el desconocimiento: según el estudio Lenguaje Digital, de Kaspersky, alrededor del 66 % de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio web falso.

En paralelo, los ataques pueden incluir redirecciones a páginas con publicidad engañosa, descargas maliciosas o ventanas emergentes que intentan instalar software no deseado en el dispositivo, con capacidad de robar credenciales o monitorear la actividad en línea.

Recomendaciones para evitar caer en estafas ligadas a estrenos

Entre las medidas de protección sugeridas por los especialistas se encuentran: