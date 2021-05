El pasado abril del 2020, al comienzo de la pandemia y la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno recibió 117 ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En aquella oportunidad, el presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló que el resto de la donación “empezará a llegar semana a semana” hasta alcanzar los 515 ventiladores.

Actualmente, gracias a un informe del departamento de equipamiento médico del Ministerio de Salud (Minsal) requerido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al cual tuvo acceso La Tercera, se reveló que de los 515 ventiladores sólo 32 están operativos.

El resto de los equipos se encuentran en las bodegas del Minsal o retirados de funcionamiento bajo custodia de los recintos asistenciales. De hecho, 343 ventiladores nunca fueron despachados a la red asistencial debido a que se recomendó no utilizarlos por “poca confiabilidad”.

Al respecto, el periodista de CNN Chile, Daniel Matamala, declaró que “uno puede entender que en el contexto en que se hicieron estas donaciones puede haber habido problemas, era difícil establecer exactamente cuáles eran los mejores suministros, pueden haber dificultades, pero lo que no se entiende es que esta información no se dé a conocer de manera clara”.

“Según el reportaje, todos estos ventiladores fueron incorporados en los conteos que hacía el Minsal sobre los respiradores disponibles en el país, por tanto estaban dando una información que no era certera a la opinión pública”, sostuvo el conductor de Tolerancia Cero.

Finalmente, Matamala indicó que “una vez más tenemos que la información sobre la pandemia, lamentablemente, no cumple con los requisitos y que cuando es incómoda, la verdad tiende a disfrazarse o maquillarse por parte de las autoridades”.

¿Qué pasó con los ventiladores?

Marca Aeonmed: 28 en uso

Marca Mindray: 4 en uso

Marca Chen Wei: 140 no recomendados

Marca Taizhou: 123 no recomendados

Marca Eternity: 50 no recomendados

Marca Zibo Zhongxun: 50 no recomendados

Marca Aeonmed: 75 no recomendados

Marca Aerospace: 45 no recomendados

Los ventiladores no recomendados son los que no se están utilizando en la red sanitaria debido a distintos factores, entre los cuales destacan: no certificación, material de baja calidad, sin alarmas que alerte al persona la desconexión del sistema eléctrico, equipos inestables o pantallas defectuosas y poco legibles.