El ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo una “seria y prolongada” conversación con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, tras el informe del centro de estudios que apuntaba a una diferencia de 712 muertes con la cifra oficial entregada por el Minsal entre el 2 de abril y el 27 de mayo.

Durante el balance del jueves, el ministro había dicho que “el número de fallecidos que aparecen como desconocidos o atribuibles a coronavirus no se ajusta a la realidad”.

Tras conversar con Engel durante la noche del jueves, Mañalich dijo este viernes -refiriéndose al informe de Espacio Público- que “me parece, después de la explicación, que es una metodología válida”.

“Lo que este estudio señala es que si ellos proyectan, de acuerdo a variables históricas de los últimos siete años, cómo ha progresado el número de fallecidos ajustados por edad, por población, por diferentes criterios, semana a semana, se encuentran con un exceso de fallecidos no explicados del orden de 700 personas”, indicó el ministro.

¿Cómo se explicaría la diferencia de 712 muertes? Según el titular del Minsal, Engel señala que “puede deberse a dos situaciones: la primera es que efectivamente haya un subreporte de fallecidos atribuidos a COVID“.

“Lo segundo que señala, que me produjo una preocupación intensísima, porque está reportado ya en otros países del mundo así, es que haya personas que él denomina ‘indirectamente atribuibles a COVID’, que son personas que han fallecido por una enfermedad crónica aguda, en fin, no vinculada a COVID, que no habrían recibido atención adecuada, o la habrían recibido tardíamente, producto de que no pudieron llegar a un centro de salud, o no quisieron y abandonaron un control de una enfermedad crónica de tal pronóstico”, señaló.

Para responder a este inquietud, el secretario de Estado afirmó que tomaron la decisión “en conjunto” de que las autoridades pondrán a disposición de toda la comunidad científica “las y los fallecidos día por día durante los últimos cinco años (…) para que no sólo Espacio Público, sino cualquier investigador pueda aclarar, si existe realmente este exceso de fallecidos, cuál es la causa”.

Mañalich adelantó que lograr esa información supondrá “un esfuerzo tremendo”.