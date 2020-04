VIDEO RELACIONADO – Cadena nacional presidente Piñera (19:41)

A propósito del debate en torno al regreso a clases presenciales en jardines infantiles y colegios, las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Camila Vallejo (PC) presentaron un proyecto de ley para impedir que esto suceda mientras se extienda el estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19.

Rojas, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, explicó que “hemos insistido en que no hay que volver a clases hasta que se aseguren condiciones sanitarias, así lo han hecho también el Colegio de Profesores, también las apoderadas y los apoderados. El rol de las comunidades educativas no se puede obviar. Como no se nos escucha, dejamos ingresado un proyecto de ley que impide el regreso, al menos, hasta que termine el estado de catástrofe”.

La medida fue decretada por el presidente Sebastián Piñera el pasado 18 de marzo y se extenderá por 90 días.

La parlamentaria comunista, a su vez, señaló que les preocupa “cómo pueden afectarse a los estudiantes y otros con esta medida irresponsable del gobierno de adelantar las clases presenciales. La verdad es que no hay medidas garantizadas desde el punto de vista sanitario, para resguardar la seguridad de quienes conviven en una comunidad escolar”.

Lee también: Administración pública: Planes para reanudar las labores presenciales serán revisados por el Consejo Asesor COVID-19

Sobre el anuncio del Ministerio de Educación de realizar un regreso paulatino, la diputada de Comunes sostuvo que “se habla de reducir el tamaño de los cursos, a sabiendas de que muchas escuelas simplemente no tienen salas para ello”.

“Las medidas puedes parecerles adecuadas al consejo asesor experto, pero creo que cualquiera que conoce la realidad escolar en Chile y su diversidad sabe que en muchos colegios esto es completamente impracticable”, añadió.

Sobre este tema, Piñera volvió a abordar el asunto anoche a través de una cadena nacional, ocasión en la que anunció que el retorno a clases no se realizará el 27 de abril sino que se aplazará para mayo.

Lee también: Alejandro Weber: “El Estado es fundamental para la entrega de prestaciones, no podemos dejar de funcionar”