El director médico de la Clínica Indisa, doctor Luis Castillo, informó que están haciendo el “máximo esfuerzo por lograr la meta” de reconversión de camas críticas.

“No es fácil, es un desafío enorme, porque los equipos están cansados”, contó. Además, reflexionó: “le pido a la gente joven de este país que escuche la canción Sólo le pido a Dios, de León Gieco, que dice ‘sólo pido que la muerte no me pille, no me sorprenda sin haber hecho lo suficiente‘. Hay que colocar ese himno como un desafío”, indicó el doctor.

Asimismo, aseguró que “no hay tiempo de mirar otro objetivo que no sea colaborar y salvar personas”.

Por otro lado, Luis Castillo, coordinador nacional de la red público-privada explicó que “3.190 camas que hoy tiene el sistema integrado se ha hecho con un ausentismo laboral que va desde el 15% de la planta regular hasta un 28% en algunos establecimiento”.

Respecto a esto, las autoridades han realizado una estrategia de complejización con capacitación al personal sanitario que aún está trabajando. Es decir, quienes trabajan en camas agudas están siendo capacitadas para trabajar en camas de intermedio.

Aún así, “los establecimientos públicos y privados han logrado, con esfuerzo y sacrificio, crecer y complejizar camas”, declaró Castillo.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, sostuvo que “hoy saldrá publicado un decreto que instruye la suspensión de cirugías (electivas) en 11 regiones del país, quedan liberadas las regiones más extremas en donde la pandemia está menos crítica”.

La autoridad precisó que se mantendrán las cirugías de emergencia, oncológicas y las que impliquen riesgo viral o complicaciones y secuelas funcionales graves para los pacientes.