(CNN Español) – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicaron un informe que indica que las personas que ya están completamente vacunadas contra el COVID-19 pueden reunirse con otras personas inoculadas sin mascarilla.

También pueden visitar personas no vacunadas que no tengan enfermedades de alto riesgo. Sin embargo, recomiendan que los inoculados aún no viajen por el riesgo de las nuevas variantes del virus.

Esta es la primera vez que un organismo internacional habla sobre la posibilidad de dejar de utilizar el tapabocas.

Qué significa estar completamente vacunado

Al ser guías dadas a conocer para la población estadounidense, solo toma en cuenta las tres vacunas autorizadas para su uso de emergencia en Estados Unidos, es decir, las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Los CDC consideran completamente vacunada a una persona dos semanas después de su segunda dosis de las vacunas Moderna y Pfizer, o dos semanas después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson.

Pensamos que estas mismas guías podrían servir también para las personas que han completado sus esquemas de vacunación con las vacunas de AstraZeneca, Instituto Gamaleya, Sinopharm o Sinovac, entre otras.

Qué pueden hacer los vacunados

La nueva guía de los CDC dice que las personas completamente inoculadas pueden hacer lo siguiente:

Visitar a otras personas vacunadas en espacios cerrados –en su casa, por ejemplo– sin necesidad de usar mascarillas ni mantener distancia física de dos metros.

–en su casa, por ejemplo– de dos metros. Visitar a personas no vacunadas que vivan juntas en una casa. Siempre y cuando estas personas no vacunadas tengan un riesgo bajo de desarrollar COVID-19 grave, como niños, por ejemplo.

Siempre y cuando estas personas no vacunadas tengan un riesgo bajo de desarrollar COVID-19 grave, como niños, por ejemplo. No hacerse la prueba de COVID-19 ni estar en cuarentena si se expuso a alguien con COVID-19. Siempre y cuando permanezca asintomático, aunque debe monitorear los síntomas de la enfermedad durante 14 días y hacerse la prueba si desarrolla síntomas.

No es un regreso completo a la normalidad

Las personas completamente vacunadas deben aún tomar precauciones en muchos escenarios, como, por ejemplo: