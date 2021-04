El presidente de Argentina Alberto Fernández anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo a una prueba de antígenos de COVID-19. Por lo mismo, espera la confirmación del test PCR y ya se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo vigente.

Al respecto, el presidente de Chile Sebastián Piñera le deseó una “pronta y completa recuperación” a su par de Argentina a través de Twitter.

“Presidente Fernández le deseo una pronta y completa recuperación del COVID-19 y envío un cariñoso saludo al gran pueblo argentino. Con unidad, colaboración y resiliencia superaremos esta pandemia y reemprenderemos camino del progreso y bienestar de Chile y Argentina”, sostuvo el mandatario chileno.

Lee también: Dr. Bernucci advierte que uso de camas críticas va en alza: “No tenemos quién las maneje, estamos con falta de personal”

Al respecto, el presidente Fernández respondió: “gracias mi querido presidente Sebastián Piñera por su sincero saludo y sus buenos augurios por mi recuperación. Deseo que juntos sigamos trabajando como hasta ahora por la unidad y el progreso de nuestros pueblos. Chile y Argentina están hermanados en pasado y en futuro”.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Sputnik V lamentaron el contagio de Fernández, le desearon una pronta recuperación y respondieron ante los cuestionamientos, puesto que el mandatario ya fue inoculado con dos dosis.

“Nos entristece escuchar esto. SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!”.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021