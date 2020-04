El presidente Sebastián Piñera dio a conocer este miércoles una serie de nuevas medidas que forman parte de la segunda etapa del plan económico de emergencia impulsado por el gobierno ante la crisis por el coronavirus.

El mandatario explicó que la iniciativa tiene dos grandes focos: el primero apunta a “proteger las familias más vulnerables” y el segundo a “dar apoyo a los emprendedores y las pymes”.

Trabajadores informales

La primera medida consiste en la creación de un fondo de US$ 2 mil millones para entregar beneficios a “2,6 millones de trabajadores informales que, como no tienen contrato, no tienen acceso a los beneficios del seguro de cesantía”.

Línea de crédito con garantía estatal

En segundo lugar, Piñera anunció la creación de una Línea de Crédito a bancos con garantía estatal para préstamos por un total de US$ 24 mil millones para “nuestros emprendedores, pymes y empresarios que lo requieran”.

Piñera indicó que “la garantía del Estado va a permitir acotar el riesgo y va a facilitar las condiciones para que los bancos puedan prestar capital de trabajo”.

Sólo fines operacionales

La autoridad detalló que los préstamos se extenderán por un plazo máximo de 48 meses, contemplan un período de gracia de 6 meses, podrán alcanzar “un monto equivalente a tres meses de venta de las empresas que se vean beneficiadas” y estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de este año.

Además señaló que “las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis“.

Eso sí, recalcan que los fondos no podrán ser utilizados para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.

Protección a independientes

El mandatario añadió que están trabajando en “un sistema permanente que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, frente a situaciones de catástrofe como la generada por la pandemia del coronavirus”.