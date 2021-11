(CNN) – Este martes, Pfizer anunció que está buscando la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para su píldora antiviral contra el COVID-19, conocida como PF-07321332 o Paxlovid.

“Con más de 5 millones de muertes e innumerables vidas afectadas por esta devastadora enfermedad en todo el mundo, existe una necesidad urgente de opciones de tratamiento que salven vidas”, dijo en un comunicado Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

“La abrumadora eficacia lograda en nuestro estudio clínico de Paxlovid, y su potencial para ayudar a salvar vidas y mantener personas fuera del hospital si están autorizadas, subraya el papel fundamental que las terapias antivirales orales podrían desempeñar en la lucha contra el COVID-19 “, agregó.

La píldora debe administrarse en combinación con un medicamento antiviral más antiguo llamado Ritonavir y está destinada a tratar el COVID-19 leve a moderado en pacientes con mayor riesgo de hospitalizaciones o muerte, dice la compañía farmacéutica.

UPDATE: Today, Pfizer announced we are seeking Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 oral #antiviral treatment candidate from the @US_FDA. Learn more: https://t.co/106aix7zKj pic.twitter.com/NxHh0VW5JK

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 16, 2021