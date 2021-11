Durante el balance diario de este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris fue consultado sobre el eventual uso del molnupiravir en nuestro país, primer fármaco antiviral contra el COVID-19 y que ya fue aprobado por el Reino Unido.

Aunque no descartó su utilización, si entregó algunos detalles respecto del medicamento. De acuerdo a Paris, este antiviral “lo que hace es reducir una mala evolución del Coronavirus y debe ser iniciado cuando ya el paciente inicia los síntomas, o sea, lo ideal es usarlo el primer y segundo día”.

“Si uno lo usa tardíamente no tiene el mismo efecto y reduce desgraciadamente, en forma importante, en un 50% solamente la posibilidad de enfermar gravemente. Hay que recordar que la vacuna en ese sentido, es mucho más positiva”, agregó.

Sin embargo, hizo hincapié que ante este nuevo fármaco, todo depende de la aprobación del Instituto de Salud Pública de nuestro país. “Cuando un laboratorio descubre un medicamento nuevo, o redescubre un medicamento nuevo, como ya había sido utilizado para el virus de la influenza, obviamente que cuando se hace un cambio o un desarrollo de un medicamento, tiene que ser aprobado por el ISP”, dijo.

“En el caso de Chile, por lo tanto, en el caso que el laboratorio presente sus antecedentes al ISP y, eso depende de ellos obviamente el ISP, con su expertos analizará este medicamento y de ahí en adelante se abre la posibilidad de comercializarlo y utilizarlo en nuestro país, creo que es importante que Inglaterra haya aprobado ya este medicamento, pero nuestras agencias no tienen homologación, por lo tanto el laboratorio que produce este nuevo antiviral molnupiravil debe presentar su antecedentes al ISP”, añadió.

Pero, ¿qué sabemos sobre este fármaco?

De acuerdo a CNN, el gobierno del Reino Unido aprobó este jueves una pastilla contra COVID-19 . El medicamento molnupiravir, producido por las compañías farmacéuticas MSD (Merck Sharp & Dohme) y Ridgeback Biotherapeutics, tuvo la primera autorización mundial para ser utilizado contra COVID-19.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha autorizado molnupiravir para el tratamiento de COVID leve a moderado en adultos con una prueba de diagnóstico de SARS-CoV-2 positiva y que tienen al menos un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

La autorización se basa en resultados positivos de ensayos clínicos de fase 3 que evaluaron molnupirvir 800 mg dos veces al día en pacientes adultos no hospitalizados no vacunados con COVID-19 leve a moderado confirmado por examen de laboratorio, inicio de síntomas dentro de los cinco días posteriores a la aleatorización del estudio y al menos un factor de riesgo asociado con malos resultados de la enfermedad (por ejemplo, enfermedad cardíaca, diabetes, etc).

Las solicitudes siguen siendo revisadas por otras autoridades reguladoras, incluida la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Brasil se unió a más de 100 países para estudiar la efectividad del fármaco contra el coronavirus. Fiocruz (Fundación Oswaldo Cruz) es parte del estudio.

Para la neumóloga e investigadora de la Fiocruz, Margareth Dalcolmo, responsable del estudio en Brasil, dice que la droga será una especie de “punto de inflexión” en la lucha contra el COVID-19. Pero recuerde: el medicamento no reemplaza a la vacuna.

Con los resultados obtenidos y la aprobación otorgada para su uso masivo en todo el mundo, dice Dalcolmo, efectivamente tendremos un tratamiento temprano contra el coronavirus.