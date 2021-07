El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este miércoles a las nuevas filas que se produjeron en diversos vacunatorios a lo largo del país, luego de que distintos alcaldes reiteraran que no tienen dosis suficientes para inocular a los vecinos, especialmente con Pfizer.

En primer término, la autoridad sanitaria aclaró que llegaron cerca de 300 mil dosis de dicho laboratorio y que el viernes 30 de julio se va a recibir “con mucho agrado un millón de dosis de Sinovac”.

Sin embargo, el secretario de Estado llamó a los municipios a vacunar a la población adulta con AstraZeneca, ya que afirmó que “tenemos cientos de miles de vacunas, así que hay una descoordinación en los equipos municipales de salud. Pueden retirar todas las dosis que quieran. AstraZeneca no está en déficit, todo lo contrario”.

Posteriormente, acusó que en diversos municipios se ha utilizado Pfizer en “personas que no les correspondía utilizar”, haciendo referencia a que éstas debían administrarse únicamente en menores de entre 12 y 17 años. Incluso, recalcó que esa información la darán a conocer “entre hoy y mañana”

“Hay una cantidad impresionante de municipios que utilizaron Pfizer por sobre los 18 años de edad, cuando era clarísimo el instructivo de que sólo debían vacunar entre 12 y 17 años”, remarcó en medio de la llegada de más de 298 mil dosis de Pfizer.

“Hay municipios que más del 50% de las dosis entregadas las utilizaron en mayores de 18 años, así que también hay que hacer una corrección. No estoy acusando a ningún municipio, pero le pido a los alcaldes que se coordinen mejor con sus encargados de salud y que respeten el calendario”, agregó Paris.

Por otra parte, el titular del Minsal indicó que “no es lo mismo retrasado que rezagado. Rezagado es la persona que le correspondía vacunarse en mayo o junio y no lo hizo. La persona que no quiso o no pudo vacunarse, lo lamento. Esa persona no se puede vacunar esta semana, que tengan un poco de paciencia porque se vacunarán la próxima semana”.

Finalmente, el ministro confirmó que esta tarde se van a repartir nuevas dosis a las diversas municipalidades para continuar con el calendario de inoculación.