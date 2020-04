Para Luis Roa, el sábado 18 de abril será una fecha que no olvidará. Entre aplausos salía de la Clínica Vespucio, de La Florida, tras haber estado internado como paciente crítico por el nuevo coronavirus.

“Pensé que era una bronquitis o amigdalitis, pero los dolores eran demasiados. Eran dolores que no le doy a nadie, no aguantaba estar de pie. Lo único que buscaba era estar acostado“, indicó en conversación con CHV Noticias.

Una segunda oportunidad que Luis se ha tomado en serio, porque a sus 35 años está diagnosticado con obesidad mórbida, sobrepeso que se transformó en un factor clave que puso en riesgo su recuperación.

“Estuve inconsciente con riesgo vital. Cuando empecé a reaccionar, lo que único me importaba era saber de la familia, porque lo que me quedó en mi mente es que esta enfermedad era nueva y no sabía cómo atacaba a las personas”, sinceró.

Luis tuvo que enfrentar un deterioro clínico progresivo, llegando incluso a requerir ventilación mecánica de apoyo nocturno debido a sus apneas del sueño, por su patología asociada de obesidad mórbida. Él, ademas, tiene diabetes e hipertensión.

Es por todo esto que quiere dar un giro en 180 grados: “Decidí hacer un cambio drástico en mi vida, hacer una dieta estricta, porque no quiero volver a vivir lo que viví“.

La obesidad representaría un riesgo de gravedad y mortalidad mayor para una personas contagiada. En Reino Unido, por ejemplo, el 63% de los contagiados era obeso o tenía sobrepeso. En México, hasta el 29 de marzo, la mitad de sus fallecidos eran pacientes que padecían hipertensión, diabetes u obesidad.

Y en Chile, la situación debería ser preocupante, porque de acuerdo al Observatorio Elige Vivir Sano, el 74% de la población adulta tiene obesidad y sobrepeso.

El exceso de peso, entonces, puede ser otro factor que empeora la condición del paciente contagiado. Eso lo aprendió Luis con una dura lección, ahora espera cambiar su vida con el apoyo de su familia.