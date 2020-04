Este sábado 18 de abril se realizó el esperado concierto One World: Together At Home, instancia que durante 6 horas reunió a las principales figuras de la música, quienes mostraron su talento desde sus casas.

El evento organizado por Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la entidad Global Citizen tenía como objetivo juntar fondos para el personal médico que combate la pandemia del coronavirus. En total, se lograron reunir 128 millones de dólares.

En la instancia participaron destacados artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, los Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Sam Smith, Lizzo, además de la presencia latina de Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra y Luis Fonsi.

En conversación con CHV Noticias, el periodista especializado en crítica musical, Manuel Maira, señaló que “esta es la posibilidad que tenemos como fanáticos de la música de aproximarnos a ellos, a través de este tipo de instancias vía streaming”.

Maira valoró la gestión de Lady Gaga por agrupar a esa amplia gama de músicos. “Ella bien sabe que no hay nada más importante que la salud. Es bien valioso en congregar a esta gran cantidad de artistas de muchas generaciones“, indicó.

