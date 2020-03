La pandemia de coronavirus se está acelerando en todo el mundo.

Así lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de su cuenta de Twitter, donde detalló cómo se ha expandido y han aumentado los casos en el planeta.

“Tardó 67 días desde el primer caso reportado en llegar a los primeros 100 mil, 11 días en llegar a los segundos 100 mil y solo cuatro días para los terceros 100 mil”, dijo Ghebreyesus.

Es por eso que aseguró que “la pandemia del COVID-19 se está acelerando“.

“Estos números importan, la gente cuyas vidas y la de sus familias han dado un vuelco importa“, subrayó.

De acuerdo a un recuento de la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus en el mundo ha contagiado a 341 mil personas y más de 14.700 han muerto.

En Chile, el virus ya ha cobrado la vida de dos personas. La primera muerte, que se dio a conocer el domingo, corresponde a un hombre y la segunda, dada a conocer esta jornada, era una mujer. Ambos eran adultos mayores.

