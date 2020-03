VIDEO RELACIONADO – Futbolistas cumplen su cuarentena en el mundo ( 02:06)

Nadie está ajeno a la crisis sanitaria por el avance del coronavirus. Es así como algunos futbolistas se han sumado a las campañas de prevención y han detallado cómo se está tratando la pandemia en Chile.

Ese es el caso del zurdo de Colo Colo, Pablo Mouche. En diálogo con TyC Sports, el argentino comentó lo que está pasando en el país y los 342 contagiados que informó este jueves el ministro de salud, Jaime Mañalich.

El delantero albo criticó el sistema de salud público de Chile. “Es una de las cosas que le molestaba a la gente por el estallido social que hubo el año pasado. Uno de los puntos fuertes era el tema de la salud, que la salud pública era muy mala“, señaló.

Además, agregó que la salud “privada es carísima, esa es la realidad, es muy cara y no te cubre el cien por ciento, no te cubre medicamentos, no te cubre ciertos puntos importantes en su totalidad y obviamente eso a la gente de clase media hacia abajo le toca fuerte el bolsillo y se le hace difícil“.

El jugador se mantiene en casa, acompañado de su familia. “Nos metimos en casa desde el primer día que suspendieron las clases de mi hijo mayor (…) tratamos de hacer las últimas compras grandes en el supermercado los últimos días, comprar algunos juegos para la casa“, contó.

Cabe recordar que, el pasado lunes la ANFP decidió suspender todas las competiciones que se llevaban a cabo en el fútbol chileno por 14 días.