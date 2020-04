En el último reporte por el avance del coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich informó que los casos de contagios de COVID-19 alcanzan un total de 5.972, de los cuales, 426 fueron reportadas en las últimas 24 horas.

Además, informó sobre diez personas fallecidas que fueron notificadas en el último día, aumentando la cifra de personas muertas a 57.

Se trata de las cifras más altas que se han entregado hasta ahora respecto a casos de contagiados y muertos por la pandemia del coronavirus en Chile.

Durante este miércoles, el presidente Sebastián Piñera anunció la implementación de una un nuevo y millonario paquete de medidas que forman parte de la segunda etapa del plan económico de emergencia impulsado por el gobierno ante la crisis por el coronavirus.

Las medidas incluyen la creación de un fondo de US$ 2 mil millones para entregar beneficios a “2,6 millones de trabajadores informales que, como no tienen contrato, no tienen acceso a los beneficios del seguro de cesantía”.

Ante el inicio del fin de semana largo, en la jornada de este jueves se comenzarán a implementar cordones sanitarios en las rutas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.

Además, a partir de las 22:00 horas comenzará a regir la cuarentena total en seis comunas de la capital, Chillán, Chillán Viejo, San Pedro de la Paz, Hualpén, Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Osorno y Punta Arenas.