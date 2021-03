El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este miércoles al error que cometió el Hospital Regional de Talca al entregar los cuerpo cambiados de dos fallecidos por COVID-19 a familias distintas.

Al respecto, el titular de la cartera declaró que “lamentamos esa situación, el hospital reconoció de inmediato su error. Pedimos disculpas a las familias, sinceras disculpas, lamentamos la situación, que no se vuelva a repetir“.

Junto a esto, detalló que “hay una situación de aumento de ocupación de camas en las UCI, pero no hay -hasta el momento- un cambio importante en la letalidad. Como tenemos más pacientes hospitalizados, se han producido algunas falta de espacio en algunas morgues, eso no lo voy a negar, pero se están buscando las soluciones adecuadas”.

Es por lo anterior que reiteró que “pedimos disculpas a las familias, ya se remedió y agradezco que el hospital haya reconocido de inmediato su error y haya pedido sus disculpas. Solicito que aceptan las disculpas del hospital y del ministerio de Salud y esperamos que no se vuelva a repetir”.

El error fue denunciado por una familia que se dio cuenta que el centro asistencial le entregó un cadáver que no correspondía al de su familiar, luego de que fueran a recoger los restos de un hombre de 77 años, quien murió el lunes por COVID-19.

Reconocimiento del error

Esta situación fue también reconocida por el propio hospital, cuyo director, el doctor Osvaldo Acevedo, expresó que “quisiera transparentar con la comunidad una lamentable situación que hemos vivido esta tarde, respecto a una inadecuada entrega de un cuerpo a una familia”.

En la misma línea sostuvo que ya se puso en contacto con las familias afectadas y “les he pedido excusas por la situación y me he comprometido a hacer una investigación de este caso”. Además, aseguró que ya se rectificó la situación. “Empatizo con ellos y como hospital debemos mejorar los procesos para que no vuelva a ocurrir”, añadió.

Desde el recinto médico también indicaron que al martes 30 de marzo “existían cuatro cuerpos de fallecidos COVID-19, que por norma sanitaria van introducidos en una bolsa no transparente, no permitiendo el reconocimiento facial por parte de sus familiares”.

Esto con el objetivo de “evitar el contagio de COVID-19, lo que favoreció la confusión en la entrega. No obstante lo anterior, al escaso tiempo de ocurrido los hechos, se corrigió la situación con la colaboración de las familias, logrando que ambas recibieran a sus fallecidos”.