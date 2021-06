En la cumbre de la Unión Europea, celebrada en Bruselas, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, manifestó sus dudas respecto a la efectividad de las vacunas desarrolladas por Rusia (Sputnik V) y China (Coronavac, del laboratorio Sinovac).

En ese punto, la autoridad europea indicó que Coronavac “ha demostrado ser inadecuada. Observen la experiencia en Chile”. En este punto, Draghi ejemplificó que a pesar de la eficiente inoculación, la pandemia aún no es controlada.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, expresó su molestia tras las declaraciones del primer ministro italiano.

En el balance COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsal), el secretario de Estado declaró: “lamento declaraciones de funcionarios de otros países que han dicho que tenemos problemas con la vacunación. No es así, lo desmiento categóricamente y la gente que no está bien informada no puede dar ese tipo de noticias en el Foro Europeo, representando a países de prestigio. Por lo tanto, exijo que esas declaraciones se corrijan”.

Asimismo, el jefe de la cartera de Salud apuntó a que el primer ministro italiano no tenía estudios sobre la eficacia de la inoculación en Chile para dar esas declaraciones.

“Vuelvo a repetir que me molesta mucho que una autoridad europea diga que aquí la vacuna no ha funcionado sin tener ninguna información científica que mostrar”, instó.