A fines de enero, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país está trabajando para comenzar a abordar el COVID-19 como una gripe y no como una epidemia.

“Estamos trabajando en ello desde hace ya semanas”, sostuvo Sánchez en ese entonces y agregó que “la ciencia conoce mejor al virus (…) Tenemos que ir evaluando la evolución del COVID-19 hacia una enfermedad endémica“.

Este nuevo enfoque se llama “vigilancia centinela”, ha sido utilizado para otros virus y consiste en dejar de hacer testeos masivos y, en su lugar, controlar a grupos más reducidos que sirvan como muestra de lo que está ocurriendo en el resto de la población.

¿“Gripalización” del COVID-19 en Chile?

Este jueves, durante el balance diario sobre el avance del coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la estrategia de “gripalizar” el coronavirus que busca implementar España.

El secretario de Estado sostuvo que no están de acuerdo con un plan de este tipo, que consiste en tratar al COVID-19 como un simple resfriado. “No estamos por ‘gripalizar’, este resfrío mata y eso hay que tenerlo muy presente”, dijo Paris.

El ministro recalcó que, en el caso de Chile, la mejor forma de enfrentar la pandemia es la vacunación masiva. “Las personas que no se vacunan ya está demostrado que son quienes mueren o ingresan a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y tienen que estar ventilados 20, 30 o 14 días (…). Por lo tanto, aquí la solución es vacunar”.

“No estamos de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), gripalizar, u otros países que llaman a esto como un resfrío. No es así”, dijo Paris, quien también recalcó que no relajarán, por el momento, las medidas sanitarias “que hemos venido transmitiendo durante toda la pandemia”.