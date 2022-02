El príncipe Carlos de Gales, hijo de la reina Isabel II y primero en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo al COVID-19, según informó Clarence House a través de Twitter.

Lee también: Camilla será reina: Reina Isabel II eleva a la segunda esposa del príncipe Carlos en su mensaje del Jubileo de Platino

El heredero de la corona británica obtuvo el resultado positivo durante la mañana del miércoles. Clarence House detalló que el príncipe actualmente se encuentra aislado.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022