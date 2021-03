Este miércoles se realiza una nueva jornada del proceso de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. En esta oportunidad se atenderá a la población general de 59 años, vocales de mesa entre 37 y 44 años y otro personal de apoyo a las elecciones del 10 y 11 de abril.

De acuerdo al calendario de vacunación del gobierno, se continúa también con la entrega de la segunda dosis, por lo que las personas deberán asistir en la fecha indicada en la tarjeta recibida al ser inoculados por primera vez.

Lee también: ¿Qué permisos se pueden sacar este fin de semana? Aclaramos 6 dudas sobre lo que puedes hacer

Tras conseguir el objetivo de inocular a 5 millones de personas, este miércoles comienza el proceso de vacunación a la población sana: este miércoles parten las personas de 59 años, el jueves siguen los de 58 y el viernes los de 57.

Según detalló el Ministerio de Salud, hasta el martes 23 de marzo, un total de 5.889.862 personas se han inoculado en todo Chile.

¿Quiénes se vacunan hoy?

Este miércoles 24 de marzo podrán recibir la dosis de la vacuna las personas de 59 años, vocales de mesa entre 37 y 44 años, y otro personal de apoyo a las elecciones, también quienes se desempeñen en transportes de productos críticos y servicios básicos, como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, entre otros.

¿Dónde me vacuno?

El proceso de vacunación se realizará en diversos establecimientos informados por las municipalidades y especialmente destinados para esta función.

¿Qué necesito para vacunarme?

Para poder recibir la primera o segunda dosis de la vacuna es necesario llevar cédula de identidad.

Vocales y quienes realicen funciones por las elecciones tendrán que acreditarse con credencial o certificado.

¿Puedo asistir acompañado a vacunarme?

Si bien la recomendación es hacerlo de manera individual, las personas mayores que necesiten asistencia podrán asistir a acompañados por una persona al centro de vacunación.

¿La vacuna previene contagiarme de COVID-19?

No, la vacuna no previene que te contagies de COVID-19, sí evita que sufras episodios fuertes de la enfermedad, tras 14 días de recibir la segunda dosis. Es por esto que quienes se inoculen deben mantener medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social y físico. De esta manera, ayudarán a que el resto de la población no se contagie.

Revisa el detalle del calendario de vacunación acá: