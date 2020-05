VIDEO RELACIONADO – Mañalich explica qué es el carnet de alta por COVID-19 ( 01:39)

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la entrega del carnet COVID-19 en Chile.

La ex mandataria participó este miércoles de una conferencia virtual de la Universidad de Chile. En la instancia se hicieron presentes el rector de Casa de Bello, Ennio Vivaldi, y académicos de la escuela de Salud Pública.

La alta comisionada comentó que “una cosa que yo me he preguntado y no he escuchado a la doctora Daza explicar por qué, pero que me preocupa, es la tarjeta o carnet COVID“.

La ex presidenta explicó que “no sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus“.

Además, criticó que “ellos dicen que por tres meses, porque eso está seguro, y yo no le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura“.

Bachelet comentó que incluso si así fuera, “el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie, eso me preocupa”.

Durante el balance del Ministerio de Salud, el ministro Jaime Mañalich afirmó que “el proyecto sigue en marcha”.