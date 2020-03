El presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el titular de Salud, Jaime Mañalich, se reunieron este jueves con alcaldes de la Región Metropolitana, quienes pidieron a las autoridades la implementación de una cuarentena preventiva.

Tras la cita, Mañalich anunció la creación de una Mesa Social COVID, respondiendo así a una de las demandas de los jefes comunales, quienes le expresaron al gobierno que consideran “que hay un déficit de información”.

Dicha iniciativa será organizada por el Ministerio del Interior.

El alcalde de Estación Central y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Rodrigo Delgado, explicó que “nuestra propuesta no es un toque de queda; nuestra propuesta es una cuarentena que asegure la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, vacunación y otros procesos que para a gente es tremendamente importante. No podemos tener a las personas en toque de queda por semanas y semanas, porque eso no va a ser sano”.

Mañalich se refirió también a los dos frentes de acción frente al virus: el tratamiento de enfermos y las medidas de salud pública relativas al aislamiento.

“Estas medidas tienen diversos niveles y por eso los alcaldes, después de compartir esta conversación, han concebido esta palabra de cuarentena progresiva, que es correcta”, dijo el secretario de Estado.

El ministro explicó que “en el primer nivel se le pide a la gente que esté en sus casas, se cierran los restaurantes, como ocurrió hoy día, los pubs, los cines, el comercio, los malls”.

“En un segundo nivel se forman las aduanas sanitarias” y “en tercer lugar viene lo que llamamos el cordón sanitario, que implica que en una comuna, una ciudad o un barrio, no se permite la entrada y salida de personas que no viven ahí”.