La pandemia del coronavirus sigue avanzando por el mundo y Europa es uno de los continentes más afectados. Hasta este domingo se confirman más 5 mil muertos y 150 mil infectados en todo el mundo, que incluye el cierre parcial de fronteras en países como Alemania, Rusia y Portugal.

Por esto, cada gobierno del viejo continente está tomando medidas para frenar el avance de esta pandemia. Aquí te presentamos las más recientes:

Italia

El país con mayores registros de Covid-19 en el continente se ha organizado para evitar la expansión del virus. Este domingo 15 de marzo Italia anunció que 368 personas murieron en las últimas 24 horas, subiendo la cuenta total del país a 1.809.

Por esto, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha anunciado una serie de acciones, entre ellas la cuarentena de toda su población.

España

El segundo país con más contagiados después de Italia impuso un confinamiento, donde señala que los ciudadanos solo podrán circular por la calle para ir o volver del trabajo, hacer la compra, asistir a mayores, niños o personas dependientes, pasear animales domésticos y acudir a centros sanitarios o entidades financieras en casos de fuerza mayor.

Con más de 4.200 infectados y 120 fallecidos en el país, el gobierno de Pedro Sánchez declaró estado de alarma durante quince días, conforme prevé la ley.

Francia

En el caso de Francia, este sábado el gobierno anunció que están en fase 3 con 860 nuevos casos y doce muertes más que el día anterior.

Como medida preventiva, el primer ministro Edouard Philippe anunció el cierre de “todos los locales públicos no esenciales”, como bares, restaurantes y cines.

Sin embargo el país decidió, contra todo pronóstico, mantener sus elecciones municipales para “asegurar la continuidad de la vida democrática y de las instituciones”.

Alemania

Alemania en tanto, anunció que este lunes 16 de marzo cerrará sus fronteras con Francia, Suiza y Austria. Sin embargo, se harán algunas excepciones con los viajeros diarios que necesitan cruzar dichas fronteras, así como con el transporte de bienes.

Reino Unido

Según Europapress, la estrategia británica frente al coronavirus es radicalmente distinta a la del resto de países europeos y a la de China, pasa por mantener abiertos buena parte de los establecimientos y permitir las reuniones públicas con la confianza de desarrollar una inmunización colectiva ante la enfermedad.

El secretario de Estado británico para la Salud, Matt Hancock, ha confirmado este domingo el comienzo de un protocolo para aislar a los mayores de 70 años de Reino Unido “durante un período prolongado”, para proteger a la población más vulnerable.

Austria

Austria por su parte, anunció este domingo que la libertad de movimiento queda restringida al mínimo necesario y que se suspende el derecho de reunión bajo pena de multas de hasta 3.600 euros, dentro de los esfuerzos para ralentizar la expansión del Covid-19.

Rusia

Tras el último balance que registró un aumento a 45 casos hasta este sábado, el gobierno de Rusia también se suma a una serie de normativas de prevención. El presidente Vladimir Putin ordenó el cierre de las fronteras y la puesta en cuarentena de todo viajero que ingresara al país desde China, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia, Alemania y España.

Respecto a lo último, Putin estableció una pena de 5 años de prisión para quienes sean sorprendidos fuera de su casa durante los 14 días.

Holanda

El gobierno holandés anunció el jueves pasado una serie de medidas para limitar la propagación de Covid-19, lo que incluye la prohibición de reuniones en las que participen más de 100 personas, hasta el 31 de marzo.

Además confirmó el cierre al público a dos icónicos museos: el célebre Riurístico Rijksmuseum y el museo Van Gogh, ambos ubicados en Ámsterdam. La medida se extenderá hasta fines de marzo.

Bélgica

El gobierno belga ha decretado el cierre de discotecas, bares y restaurantes, además de la suspensión de las actividades de ocio y deportivas para detener la propagación del coronavirus.

Las drásticas medidas se aplicarán hasta el próximo 3 de abril en un intento de prevenir que la epidemia y no llegar a los niveles registrados en Italia o España.

Según el último balance, actualmente el país europeo tiene alrededor de 400 contagios y 3 víctimas mortales.

Irlanda

El gobierno de la República de Irlanda está pidiendo que todos los pubs, incluidos los bares de hoteles, cierren para detener la propagación del coronavirus, dijo en Twitter el primer ministro del país, Leo Varadkar.

El gobierno irlandés también instó a que no se organicen o participen en fiestas en casas privadas u otros lugares que pondrían en riesgo la salud de otras personas.

Chipre

El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ha anunciado la prohibición a partir de este domingo de la entrada al país a las personas extranjeras por el avance del coronavirus en Europa.

Todas las personas que no sean chipriotas y que no vivan legalmente en Chipre o en la Unión Europea no podrán entrar en el país durante un periodo de 15 días.

Portugal

El primer ministro António Costa ha anunciado en la tarde de este domingo que su país implementará restricciones en la frontera con España para el turismo y el ocio y que no descarta la declaración de un estado de emergencia.

Según las últimas cifras, se contabilizan hasta el momento 245 casos de contagios, 76 más en un día. Entre ellos, hay 18 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ocho casos críticos.