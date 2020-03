Tras el anuncio del gobierno de nuevas acciones para abordar el avance del COVID-19 en Chile, el Colegio Médico valoró la decisión del Ejecutivo de tomar “medidas extremas” como la suspensión de clases en colegios y jardines infantiles.

En conversación con CHV Noticias AM, el vicepresidente del gremio, Dr. José Miguel Bernucci, destacó que la suspensión de las actividades académicas permitirá una menor aglomeración de personas.

Además, adelantó parte de las medidas que serán presentadas en una nueva reunión en La Moneda a la que asistirá la presidenta del Colmed, Izkia Siches.

“Esperamos hoy día poder decirle (al Gobierno) que sigamos extremando las medidas, es decir, probablemente cerrar o, por lo menos, hacer un control extremo de las fronteras, quiere decir también cerrar todos los negocios donde se congregue gente y que no sean de extremo necesarios, esto quiere decir malls, cines y mantener abiertos solamente supermercados y farmacias“, explicó.

En ese sentido, reiteró el énfasis en el llamado al teletrabajo, medida que busca favorecer el aislamiento, y a las personas a “tomarse la cuarentena en serio”.

Mascarillas y guantes

Bernucci afirma que hay tres problemas con la mascarilla: “El primer problema es que la evidencia científica nos dice que, al menos en personas asintomáticas, no sería una medida útil y costoefectiva”.

“El segundo problema con la mascarilla es que entrega una falsa sensación de segurirdad, esto quiere decir que las personas, al ponerse la mascarilla, sienten como que no estarían siendo parte del grupo más vulnerable”.

En tercer lugar, un planteó un punto que le fue expuesto al ministro Mañalich. “El tema se reduce a que si hay mascarillas o no hay mascarillas, y si la autoridad no puede repartirlas, las personas terminan yendo a las farmacias, generando quiebre de stock y todas las medidas se tornan no en las que son costoefectivas, sino en si hay mascarilla o no hay mascarilla”, dijo Bernucci.

Sobre los guantes, aseguró el dirigente del Colegio Médico, también entregan una “falsa sensación de seguridad” ya que el virus permanece en la superficie de los mismos.

Así, dijo que una medida más eficiente sería el lavado de manos, el uso del alcohol gel y otras acciones que busquen “tratar de sacar a la gente del Metro”, no descartando un cierre o lockdown, como se ha hecho en otros países.