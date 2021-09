El ex ministro de Salud y actual candidato a senador por la Región Metropolitana, Jaime Mañalich, volvió a referirse a la actual situación sanitaria aludiendo a una antigua expresión que usó para hablar del COVID-19, cuando se cuestionó qué pasaría “si el virus muta y se vuelve buena persona”.

El ex secretario de Estado advirtió que Chile está en medio de una tercera ola y aseguró que “toda la evidencia mundial apunta a que nosotros deberíamos estar experimentando un tercer brote por la variante Delta”, no obstante, los números no se han disparado, pese a que ya van casi diez semanas con transmisión comunitaria.

“La variante Delta, usando una palabra que me hizo muy famoso y se me criticó mucho, parece ser más buena persona“, dijo el candidato al Congreso Nacional en una conversación con Mega.

“Porque ese es el destino por evolución natural de cualquier virus, o se vuelve buena persona, o desaparece. En este caso, estamos hablando de una variante que tiene una letalidad inferior a 1%: 0,8%”, continuó.

Lee también: Corte de Apelaciones revocó sobreseimiento de Piñera por no usar mascarilla en actividad en Los Andes

Además, sostuvo que “para un niño en Chile hoy es mucho más peligroso una influenza o un virus sincicial respiratorio, que el virus Delta”.

No obstante, advirtió su preocupación en torno a la evolución de la ocupación hospitalaria, la cifra de fallecidos y el número de contagios, pues aseguró que “en los próximos 15 días o tres semanas” existirá un aumento en esa línea. “Eso es lo que uno puede especular”, concluyó.