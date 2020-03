VIDEO RELACIONADO – Piñera anuncia nuevas medidas por coronavirus en Chile ( 14:30)

Ante los 74 casos confirmados de coronavirus y la suspensión de clases por 14 días en jardines infantiles y colegios, el astrónomo José Maza envió un mensaje a la población pidiendo extremar las medidas de distanciamiento social y prevención.

El Premio Nacional de Ciencias Exactas destacó la importancia de la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales e hizo hincapié en que “los alumnos deben permanecer en la casa, no son vacaciones para salir con los amigos”.

Maza recordó que, aunque el virus no es tan peligroso para los jóvenes, estos sí pueden contagiar a sus padres y abuelos: “Si hacemos las cosas bien, si nos quedamos aislados, si no permitimos que el virus se propague, la mortalidad al final del día puede ser tan pequeña como 0,5%. Sin embargo, si no hacemos nada, haciendo las cosas mal, la mortalidad puede llegar a ser un 5%“.

“Podemos evitar la muerte de miles de chilenos siendo disciplinados”, afirmó el astrónomo. Por lo mismo, enfatizó en las medidas necesarias: “Hay que quedarse en casa, no asistir a fiestas, hay que mantener una distancia mínima de dos metros con todo el mundo, no saludarse de beso, no saludarse de mano, lavarse las manos con jabón muy a menudo, no tocarse la cara con las manos”.

Además, el científico aseguró que “una persona puede estar 14 días contagiado y no tener síntomas, por lo tanto, una persona que parece sana puede estar infectando a muchísima más gente. No tenemos que aislarnos de los enfermos, sino también de las personas que no conocemos y que pueden estar contagiadas”.

“Hemos enfrentado epidemias con mucho éxito, como el caso del cólera. Mientras en otros países se infectaban 200 mil personas o más, en Chile, gracias a nuestra disciplina, no llegaron a 100 casos. El coronavirus representa un desafío mucho mayor: es más contagioso y más grave, y la manera más efectiva de prevenir la enfermedad es quedarse aislados en casa“, sostuvo.

Por último, pidió a todos los chilenos: “Cuidémonos, cuidemos a Chile, cuidemos a nuestros adultos mayores. En Chile no sobra nadie“.