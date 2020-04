CORONAVIRUS: Minsal reporta 4.815 casos de coronavirus en Chile (19:45)

Este domingo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un llamado a la población a ocupar mascarillas en caso de salir a bancos o supermercados. En esa misma línea, este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que su uso será obligatorio en el transporte público a partir de este miércoles.

Por ello, y con el fin de evitar el desabastecimiento de estos productos, a través de redes sociales el Minsal hizo circular un video en el que se explica cómo construir una mascarilla con materiales de género.

Acerca de esto, Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, dijo en Radio Duna que esta alternativa no es la más segura: “Tienen una menor efectividad, pero tienen un poco mayor (efectividad) que andar a cara descubierta”.

Aunque sí advirtió: “Hay que intentar de dejar las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud. Mientras, se pueden usar estas alternativas de tela, pero tienen menor efectividad”.

Sobre la tardía recomendación de la OMS, señaló: “Es algo que ha llamado la atención en el mundo, tanto la OMS como la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) han ido cambiando estos paradigmas conjuntamente gracias a los aportes que han existido desde los países orientales, que han tenido mayor experiencia, y en donde uno, no solamente en época de pandemia sino que habitualmente, puede ver a los turistas de esos lugares usando mascarillas”.

En cuanto a su participación en la Mesa Social de COVID-19, comentó: “Como comunidad médica hemos planteado una serie de preocupaciones, como la falta de insumos, el tema de los ventiladores, la falta de testeo y también como vamos a ir asegurando las condiciones sociales para que la comunidad cumpla la cuarentena”.

“Esta no es una mesa técnica, es una mesa que está abordando temas más bien generales, pero como comunidad médica hemos planteando en nuestras minutas una serie de preocupaciones de cosas muy sustantivas”, finalizó.