Las compañías tecnológicas Google y Apple trabajarán en conjunto para crear una herramienta que ayude a rastrear por Bluetooth a pacientes con coronavirus.

Ambas compañías aseguraron que uno de los motivos para la creación de esta alianza fue que “en todo el mundo, los gobiernos y las autoridades sanitarias están trabajando juntos para encontrar soluciones a la pandemia del COVID-19″.

Por lo mismo, el “espíritu de colaboración” que se está viviendo en distintos lugares, los llevó a crear una herramienta que, haciendo uso de la tecnología Bluetooh, ayude a los gobiernos y las agencias de salud a reducir la propagación.

A través de “interfaces de programación de aplicaciones (API) y tecnología de nivel de sistema operativo”, proponen permitir el seguimiento de contactos. Por lo mismo, en mayo, Google y Apple lanzarán API que sean operativas tanto en dispositivos Android como IOS.

Asimismo, aclararon que los datos “solo serán utilizados para el rastreo de contactos por parte de las autoridades de salud pública” y que la suscripción será voluntaria, por ende, cada usuario deberá aceptar si desea o no participar del programa.

“Esperamos aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los países de todo el mundo a frenar la propagación del COVID-19 y acelerar el regreso de la vida cotidiana”, manifestaron.

To help public health officials slow the spread of #COVID19 , Google & @Apple are working on a contact tracing approach designed with strong controls and protections for user privacy. @tim_cook and I are committed to working together on these efforts. https://t.co/T0j88YBcFu

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020