A través de un dictamen, la Dirección del Trabajo (DT) explicó cómo se mantiene el vínculo laboral entre empleador y trabajador durante una cuarentena, situación que ya había generado dudas cuando la medida se aplicó en Chillán o Puerto Williams, pero que aumentaron al incluir siete comunas de la Región Metropolitana.

El documento indica que el caso de cuarentena total o de los cordones sanitarios pueden configurarse como caso fortuito o de fuerza mayor, por lo que “se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo”. Esto incluye el cumplimiento de las labores del trabajador así como también el pago de remuneraciones de parte del empleador.

Es por ello que aún persisten dudas sobre todo para los trabajadores cuyas opciones de realizar sus labores a distancia son nulas, como quienes se desempeñan en la construcción o trabajadores de casa particular.

Lee también: Bono COVID-19 es aprobado en Comisión Mixta tras aumentar cantidad de beneficiarios

El periodista Fernando Paulsen, quien se encuentra en una de las comunas bajo cuarentena, comentó que se han dejado temas clave al simple diálogo que podría darse entre empleador y empleado, donde en realidad debiera dar una solución el Estado.

“Lo que uno espera en estas circunstancias no es que, si es que no hay caja, se le siga pagando tal cual a los trabajadores sino que intervenga el Estado con una política pública o algún tipo de solución, que entienda que esto no solamente va a generar un problema para la empresa, sino también un problema social”, señaló Paulsen.

Asimismo, se generará otro problema mayor si aumenta el número de personas que trabajan independientes o por jornada en caso de extenderse el área bajo cuarentena, pues tampoco tendrán un sustento económico para abastecerse.

“Supongo que debe haber alguien pensando alguna fórmula en el Gobierno, particularmente desde el Ministerio del Trabajo, para intentar de que no se aproveche para que algunos traten de reducir sus costos a costa de las personas que están obligadas a quedarse en sus casas”, dijo el periodista.

Lee también: CUT rechaza dictamen de la Dirección del Trabajo y pide que se “suspenda de manera urgente sus efectos jurídicos”