Un video viral de Japón busca mostrar cuán fácilmente se pueden propagar gérmenes y virus en los restaurantes cuando solo una persona está infectada.

El experimento simula la atmósfera en un restaurante buffet o en un crucero. Fue realizado por la organización pública de radiodifusión NHK junto con expertos en salud.

El video muestra a 10 personas entrando al restaurante, una de ellas señalada como la persona “infectada”. Cada participante se comporta en el buffet como lo haría normalmente, sin considerar una posible contaminación.

Al final del video, los participantes son proyectados bajo luces negras que iluminan donde se ha propagado la “infección”.

La sustancia, utilizada para representar los gérmenes, se puede ver en los alimentos, utensilios de servir y platos, e incluso en las caras de algunos de los participantes.

NHK, Japan's national broadcasting agency recently conducted an experiment to see how SARS-CoV-2 may have spread on cruise ships at buffet venues, using fluorescent paint to show how germs may have spread https://t.co/Y7sxMBYVZy pic.twitter.com/3XlOlXXMKS

— Massimo (@Rainmaker1973) May 9, 2020