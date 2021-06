(CNN) – Una organización no gubernamental de médicos de Venezuela advirtió que el país corre el riesgo de un aumento en el número de contagios de coronavirus y a la vez indicó que en algunos centros de vacunación informan a la población que carecen de la segunda dosis para inocular.

Venezuela, con unos 28 millones de habitantes, tiene 0,8% de su población totalmente vacunada, según datos de Reuters. El país sudamericano ha recibido unos 3,5 millones de vacunas Sputnik V, de Rusia, y Sinopharm, de China.

“Antes de iniciar cualquier proceso de vacunación, usted tiene que estar seguro de la provisión de vacunas, para que cuando comiences, no se te terminen”, dijo el cirujano general, Jaime Lorenzo, director del no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. La organización congrega unos 4.000 trabajadores de la salud en todo el país.

“Lo peor que estamos observando en este momento es los anuncios en diferentes centros en que la segunda dosis no la tienen”, agregó Lorenzo al explicar que, a algunas personas con su cita ya agendada para recibir la segunda dosis, les han dicho que no hay suministros cuando se presentan.

Asimismo, indicó que “se puede extender el plazo entre dosis, eso está bien, pero lo lógico es que las personas que ya se les había planificado su vacunación en el día que le correspondía, cumplir y vacunarlas”, dijo el médico en conferencia de prensa.

“El gran problema de la anarquía en esta vacunación en estos centros masivos (… ) lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios de nuestra gente por una sencilla razón: no hay un distanciamiento social, no hay organización y muchas veces no vemos el uso de todos los protectores”, especificó.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, calificó la situación como grave: “la vacuna no puede ser politizada”. En este punto, instó al gobierno de Nicolás Maduro a procurar más dosis.

Las autoridades de Venezuela reportan 260.740 casos de COVID-19 y 2.958 fallecidos por coronavirus. Especialistas médicos y academias de ciencia indican que los casos serían más debido a que el país ha realizado pocas pruebas.

En tanto, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió una solicitud de comentario para esta nota.