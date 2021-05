(CNN) -La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) amplió la autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 de Pfizer para incluir a personas de 12 a 15 años.

Esta es la primera vacuna COVID-19 en los Estados Unidos autorizada para su uso en niños y adolescentes más jóvenes; la inoculación había sido previamente autorizada para personas mayores de 16 años.

Para respaldar el uso extendido, la FDA revisó los datos presentados por Pfizer. La compañía sostuvo a fines de marzo que un ensayo clínico en el que participaron 2.260 niños de 12 a 15 años mostró que la eficacia de la vacuna es del 100%, además de bien tolerada.

Today, FDA expanded the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include adolescents 12-15 years of age. FDA amended the EUA issued on Dec. 11, 2020 for administration in individuals 16 years of age and older. https://t.co/3ROLW8WXwL pic.twitter.com/d9zwg7BS4q

— U.S. FDA (@US_FDA) May 10, 2021