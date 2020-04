El alcalde de Puente Germán Codina, se refirió este martes a dos de los temas que han marcado la jornada y que se produjeron en Puente Alto: la cuarentena obligatoria para un sector de la comuna y la denuncia de la familia de Francis Zamora, la víctima mortal más joven del COVID-19 en Chile, por supuesta negligencia médica.

“Una vez que los municipios entregan información a los hospitales y al ISP para ver si una persona tiene o no COVID-19, el Ministerio de Salud no devuelve la información de si esa persona tiene o no COVID-19“, sostuvo en entrevista con CHV Noticias.

Lo anterior, subraya la autoridad comunal, deriva en que desde el municipio “no se pueden articular las medidas de apoyo o de contención, incluso ver si esa persona está realizando o no una cuarentena“.

En tanto que sobre la medida anunciada este martes por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que establecerá una cuarentena general para el sector poniente de Puente Alto, Codina aseguró no haber sido consultado y que se enteró en el momento que la autoridad sanitaria entregó la información para todo el país.

“Es evidente con estas formas de liderazgo que hay de la autoridad sanitaria, que las cosas no las preguntan. Me enteré simultáneamente cuando el ministro (de Salud) estaba haciendo su anuncio en la TV y por un llamado que tenía del ministro (Gonzalo) Blumel”, contó Codina.

En la misma línea, agregó que “mas allá de empezar una confrontación, creo que lo más importante es que hay que entender que debemos trabajar en equipo“.

Esto porque “nadie nos consultó si era una decisión correcta o no dividir la comuna a la mitad. Hemos planteado que la cuarentena sea a nivel metropolitano. Es la única manera de que las personas no crucen la vereda y contagien a las personas que están al otro lado”.

Al respecto concluyó que “no estoy de acuerdo con la división, pero tengo que acatar y sumar esfuerzos para que las cosas funcionen lo mejor posible, especialmente por los vecinos de Puente Alto”.

Por otra parte, indicó que ya instruyó una investigación por la muerte de Francis Zamora, cuya familia denuncia no haber sido bien atendido en los servicios de primera instancia.

“Instruí una investigación a fondo. Si es necesario poner los antecedes a disposición de la Fiscalía para que desarrolle una investigación persiguiendo alguna responsabilidad, así se va a hacer”, adelantó.

Es por eso que destacó que “si hubiera alguna negligencia, quien sea responsable tendrá que responder“.

Cabe recordar que desde el lunes se mantendrán en cuarentena por siete días más las comunas de Las Condes y la zona norte de Ñuñoa y Santiago.

En tanto, la autoridad informó que decretó cuarentena total para el sector poniente de la comuna de Puente Alto, que comenzará a regir este jueves 8 de abril a las 22 horas y se extenderá por 7 días. El límite para el territorio en que rige la medida, según explicó, se encuentra “en el eje que constituyen las avenidas Vicuña Mackenna y la avenida Concha y Toro”.