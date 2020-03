VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Juan Pablo Swett: Coronavirus y Pymes (07:31)

El cobre cerró este lunes con una fuerte caída en la Bolsa de Metales de Londres (LME), ante la expansión del coronavirus y la dificultad de estados unidos para aprobar en el Congreso los planes de estímulo.

El metal rojo se transó en US$ 2,09 contado “grado A”, que se compara con los US$ 2,20 del viernes y los US$ 2,12 del jueves.

El cobre no había estado tan bajo desde septiembre de 2016, cuando se cotizó en US$ 2,07 la libra. Es por esto que el promedio del mes retrocedió a US$ 2,41 y el anual a US$ 2,59.

Asimismo, los mercados bursátiles de Europa se están viendo presionados por el futuro de los índices estadounidenses, que anticipan una apertura a la baja en Nueva York.

Las cifras europeas presentaron a Londres en una baja de 4,3%; Milán en un 3,7%; Madrid en un 3,6%; París en un 3,3% y Frankfurt en un 2,9%.

Por lo anterior es que el petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, cayó en un 6% llegando a un valor de 25,4 dólares por barril, el nivel más bajo desde 2003.