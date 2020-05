Hace casi una década Juan Retamal, de 61 años, trabaja como chofer de ambulancias del SAMU Metropolitano. Hoy se encuentra grave por el coronavirus y contagió a su esposa de 70 años.

Su familia asegura que las condiciones de salud de este hombre propiciaron la enfermedad: hipertensión, colesterol alto y antecedentes de precáncer. Sin embargo, argumentan que esta información no fue evaluada por sus empleadores.

Su hijo, Ángelo Tezini, comenta a CHV Noticias que a su juicio, “existe ahí un poco de negligencia, de irresponsabilidad de parte de la jefatura de haberlo mantenido en labores en estas condiciones”.

La familia considera que su condición es de riesgo por ser un funcionario de la salud y tener cercanía con posibles enfermos de coronavirus. Sus compañeros de trabajo relatan que incluso estuvo trabajando con síntomas antes de ser efectivamente aislado y testeado.

De los dos meses que lleva la pandemia, Juan estuvo trabajando activamente el primero. Jaime Ureta, su colega, piensa que “con esa sintomatología, él no debería haber estado trabajando. Por eso nosotros hoy día exigimos el testeo”.

Los trabajadores aseguran no se han realizado exámenes al menos en su unidad Sur Oriente desde que se inició la pandemia.

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, acusa que “todos los días en los informes diarios que da el Gobierno con respecto a los testeos informan que nuestro país tiene una capacidad de testeos desde 12 mil hasta 14 mil tests al día. Si tenemos esa capacidad, debemos utilizarla”.

Sin embargo, el director del SAMU Metropolitano, Juan de Dios Reyes, explica que “todos nuestros funcionarios están de alguna manera protegidos para poder tratar con personas que son portadoras del virus sin que para ellos signifique un mayor riesgo. Por lo tanto no son considerados, en cuanto están usando sus elementos de protección personal, contactos estrechos. Así que a ellos no se les toma normalmente el examen de PCR”.

Desde el SAMU Metropolitano sostienen que existe un estricto sistema de seguridad para sus cerca de 500 funcionarios y que oportunamente se incentivó a aquellos que presentaban condiciones de riesgo a suspender sus funciones presenciales, pero estimaron que Juan Retamal no entraba en esa categoría.

“La información que nos entregó a nosotros no corresponde a la de una persona de riesgo”, sostiene el director.

“No podemos asumir una culpa puesto que nosotros actuamos de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Si no se nos entregan todos los antecedentes, no podemos suponerlos”, agrega.