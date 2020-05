VIDEO RELACIONADO – Alcalde Rodrigo Delgado por dichos de Mañalich sobre hacinamientos (02:51)

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a las discrepancias que ha tenido con el gobierno, especialmente con el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La jefa comunal habló en La Tercera, sobre la ocasión en que el secretario de Estado la acusó de mentir sobre la muerte de una persona en Maipú a causa del COVID-19. A dos meses de aquel episodio, señaló que “aquí nosotros somos todos autoridades y creo que las disculpas eran más que necesarias”.

Asimismo, criticó el concepto de “nueva normalidad” y lo comparó con el tsunami de 2010. “Les dijeron a las personas que podían volver a sus hogares y llegó la ola. Esto es lo mismo”, dijo.

Además, abordó las recientes declaraciones del ministro en que aseguró que “en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”.

Barriga señaló que le “impresionó mucho que el ministro no conocía el nivel de pobreza que había. No puedo creer que las personas que lideran y que toman las decisiones no conozcan la realidad que vivimos. Porque este hacinamiento no viene de ahora”.

Respecto al manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, la alcaldesa cree que “a veces hay equivocaciones en hacer tanta teoría, trabajar con tanto científico y no llegar a las conclusiones de lo que realmente le pasa a la gente, porque desconocen la realidad de lo que pasa al interior de un hogar”.

“No estoy diciendo que hayan tenido que ir a un campamento. Pero para tomar decisiones hay que involucrarse con esa realidad. No bastan sólo los libros, no bastan los magísteres. Eso se logra conociendo la realidad de un país y en la calle“, agregó.