El primer ministro británico Boris Johnson está en cuidados intensivos en el Hospital St Thomas, en Londres, dijeron desde Downing Street.

“En el transcurso de esta tarde, la condición del primer ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital”, dijo un portavoz en un comunicado.

“El primer ministro pidió al Secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien es el Primer Secretario de Estado, que lo sustituya cuando sea necesario“, agregó.

Johnson fue ingresado en el hospital de Londres anoche con síntomas persistentes de coronavirus, 10 días después del primer diagnóstico.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020