El inicio de la jornada bursátil de este lunes no fue para nada bueno y las cifras extienden las pérdidas que ya se habían visto la semana anterior a raíz del brote mundial del coronavirus.

Entre los principales indicadores en el mercado local, el dólar inició la jornada a la baja con $837 así como el euro con $940. En tanto, el IPSA y la UF comenzaron al alza con un 0,96% y 28.542 respectivamente.

En el caso del mercado asiático, la producción china -que en enero se hundió en un 13,5%- empujó a las bolsas a terreno negativo y este lunes las cifras están todas a la baja, como lo muestran el Nikkei (-2,46%), Hang Seng (-4,03%), Kospi (-3,19%) y CSI 300 (-4,30%).

En tanto, las caídas más fuertes están ocurriendo en Europa en casos como la FTSE 100 (-6,42%), Dax Index (-7,67%), CAC 40 (-8,72%) y IBEX 35 (-9,78%).

Lo anterior demuestra que los bancos centrales no logran parar el desplome financiero.

En Wall Street, los principales índices amanecieron al alza, entre ellos Dow Jones (9,36%), S&P 500 (9,29%) y NASDAQ (9,35%). Sin embargo, lo que más preocupa es su desempeño futuro que está bordeando la caída límite, que permite el mercado en torno al 5%.

Sin embargo, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos ha sido el tema central en las primeras horas de esta mañana con el anuncio de este fin de semana de un recorte de la tasa de interés a cerca del 0%.

Se trata de una señal clara del Banco Central de Estados Unidos para enfrentar este proceso. En lo concreto, el organismo bajó la tasa entre un 0,25% y un 0%, niveles que no se veían desde 2015, ciclo de tasas bajas que habían iniciado con la crisis sub prime en 2008, y de este modo, en 12 años no se veía un recorte de esta naturaleza.

Además, es el segundo recorte de tasas de la FED en dos semanas, cuando se tomó una medida similar, pero dado que la propagación aumenta, la posibilidad de una recesión se hace más fuerte, de acuerdo a la interpretación de los analistas norteamericanos.

La FED también inyectará US$700 mil millones para generar liquidez y evitar un colapso en el mercado financiero, medida que se está coordinando también con los bancos centrales de Japón, Suiza y Reino Unido.

Una de las lecturas que se da a lo anterior es que si se toman medidas de esta naturaleza es porque el Banco Central de Estados Unidos tiene información clara de que este escenario sanitario es de largo plazo y que puede generar un efecto importante en la economía.

Finalmente, de acuerdo a los datos de Bloomberg, existen novedades en los commodities, como el precio del petróleo: el Brent hoy bajó nuevamente en un 8,4% a US$30,98. El cobre sigue una tendencia similar con una caída de 3,6% con una valorización de US$2,37 por libra, lejos de los US$2,80 de principios de enero.