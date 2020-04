VÍDEO RELACIONADO – Intendente Guevara en cité de Quilicura (00:04:54)

Un nuevo brote de COVID-19 al interior de un cité ha alertado a vecinos de Estación Central, esta vez en calle Obispo Manuel Umaña, recinto al que llegó personal de Carabineros y del Servicio de Salud Metropolitana Central durante la noche de este miércoles.

De acuerdo a la información preliminar, habría al menos 8 casos confirmados, en un lugar donde viven alrededor de 100 personas. No obstante, los equipos sanitarios especializados habrían tenido dificultades para realizar las pruebas correspondientes, pues algunos residentes no accedieron a someterse el examen.

Lo anterior se debió, principalmente, a que en el cité vivirían ciudadanos extranjeros sin la documentación requerida, por lo que no accedieron a abrir las puertas de sus cuartos.

#TuSaludEsLoCentral | Dra. Patricia Méndez, directora del SSMC, encabeza esta noche operativo en bodega donde reside un gran número de personas y donde había reporte de casos positivos en la comuna de Estación Central. pic.twitter.com/b9ZMavSdF2 — SSMC (@serv_saludmc) April 23, 2020

“Es una situación bastante compleja. No sabemos exactamente el número de personas (en el cité)… sobre 50 y cercano a 100, pero no sabemos cuántos son. Están en condiciones de hacinamiento, que no son adecuadas en términos sanitarios“, señaló Patricia Méndez del Campo, directora del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Y agregó que “hay muchos migrantes sin las condiciones básicas para efectuar una cuarentena como corresponde, en las condiciones que se requiere para contener el contagio”.

Durante el operativo de la autoridad sanitaria, solo se habrían realizado 32 exámenes para detectar el virus, en un lugar donde viven entre 3 a 5 personas por cada habitación, cuya extensión es de aproximadamente tres metros cuadrados.

La Municipalidad de Estación Central habría dispuesto de un bus para trasladar a quienes estén contagiados y llevarlos a la residencia sanitaria, al igual como ocurrió con la comunidad haitiana del cité de Quilicura.