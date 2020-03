VIDEO RELACIONADO: Canciller por retorno de 300 chilenos desde Colombia

El epidemiólogo norteamericano, Anthony Fauci, quien es parte del grupo de confianza de Donald Trump en el combate contra el coronavirus, estimó la cifra de letalidad que puede tener aquella enfermedad en Estados Unidos.

“Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado”, dijo Anthony Fauci en CNN sobre la posible cantidad de muertos en su país.

Lee también: Bolsonaro increpa a los periodistas: “Dicen que hay que quedarse en casa, ¿qué están haciendo acá?”

Luego, explicó: “hay algo llamado modelo. Cuando alguien crea un modelo, introduce varios supuestos, y el modelo solo es tan bueno y preciso como lo sean los supuestos. Cuando llega el modelo, dan el peor escenario posible y el mejor escenario. Generalmente, la realidad está en el medio”.

Fauci precisó: “nunca he visto un modelo de las enfermedades con las que he trabajado en que se cumpla en el peor escenario. Siempre se sobreestima. Entonces cuando usas cifras como un millón, un millón y medio, dos millones, eso casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

Lee también: Cathy Barriga responde a Mañalich por caso de COVID-19 en Maipú: “El Gobierno oculta información”

Por último, llamó a preocuparse de los problemas concretos en el presente: “lo que sí sabemos es que tenemos un problema grave en Nueva York, un problema grave en Nueva Orleans y vamos a desarrollar problemas graves en otras áreas. Entonces, aunque a la gente le guste hacer proyecciones, veamos los datos que tenemos y no nos preocupemos por los mejores o peores escenarios posibles”.