El próximo martes comienza la primera vacunación ampliada contra el COVID-19. Y fue Escocia el lugar escogido por Reino Unido para dar inicio al hito, tras la aprobación de la vacuna de Pfizer por su agencia reguladora de medicamentos.

Con la distribución en marcha, los británicos confían en que la cantidad de dosis no está en discusión. Pese a que durante las últimas horas la farmacéutica anunciara que sólo podrá tener la mitad de las que fabricaría antes de fin de año.

De los 100 millones de dosis comprometidas, sólo fabricarán 50 millones. Un retraso producido por los exigentes estándares que rigen la producción, pero que no pondrían en riesgo las más de mil millones de vacunas que esperan desarrollar en 2021, ni las 10 millones de dosis pactadas con Chile, en caso de que la vacuna sea aprobada por la FDA y el ISP.

Lee también: Apertura de gimnasios en fase 3 y más: Minsal hace cambios al plan “Paso a Paso”

Pero ante la inminente distribución hay otra inquietud que alarma no sólo a Chile: el posible robo, falsificación o incluso publicidad ilegal de vacunas.

La Interpol emitió una alerta a 194 países y luego de pedir una preparación ante el crimen organizado, el tema fue analizado en La Moneda.

Héctor Espinosa, director de la PDI, asegura que “han habido modus operandi bastante delicados en otros países y eso lo único que hace es perjudicar a los mismos usuarios, porque pueden llegar con elementos que no sean los que corresponden. En eso nosotros vamos a cooperar con todo lo que está a nuestro alcance”.

Desde el gobierno no comentaron las medidas, pero hay otras voces que también toman relevancia. Y es que para la OMS no está todo dicho. Valoran el avance que han tenido las vacunas, pero recordaron que el acceso a las terapias podría ser más lento de lo esperado. “Las vacunas no equivalen a cero COVID-19”, advirtieron desde el organismo.