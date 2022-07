El pasado miércoles se reveló la lista de invitados e invitadas a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional (CC) programada para el próximo 4 de julio en el Salón de Honor del Senado.

La senadora Fabiola Campillai, el psicólogo Gustavo Gatica y el ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Víctor Chanfreau, son algunas de las personas invitadas al evento por parte de las y los convencionales.

Sin embargo, esta jornada, el ex líder estudiantil confirmó que no asistirá a la ceremonia. “Yo no voy a asistir el día lunes a la ceremonia”, dijo en conversación con el podcast “En la pioli”.

“Para ser sincero no me da la ‘guata’ para compartir con ciertos personajes que van a ir a ese espacio. Va a ir por ejemplo Sergio Micco, director de INDH, que es cómplice de las violaciones sistemáticas a los DD.HH. que ocurrieron en Chile después del 18 de octubre”, expresó, agregando que “otros personajes nefastos que estuvieron en ese espacio solo para retroceder en los avances que se podían tener en el borrador de la nueva Constitución”.

Por otra parte, se refirió a su voto en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. “Vamos a aprobar el 4 de septiembre principalmente por el avance de los derechos sociales que existen en el borrador de la nueva Constitución. Son avances importantes en post de las luchas que han llevado los pueblos desde hace ya muchos años. Esto no parte el 18 de octubre, mucho menos parte el 15 de noviembre”, dijo.