Sergio Correa (82) es el candidato de mayor edad de entre todos los que se postulan por un cupo en la Convención Constitucional. Según él, este punto le juega favor, ya que su aporte en la redacción de la nueva Carta Magna llegaría desde la experiencia, que se suma a su vasta trayectoria política.

Fue alcalde de Curicó designado por Augusto Pinochet durante la dictadura, entre 1983 y 1989, y tras el retorno de la democracia fue elegido diputado en 5 periodos por la UDI, colectividad a la que renunció hace dos años por diferencias ideológicas.

Actualmente milita en el Partido Republicano y reconoce que fue el mismo José Antonio Kast quien le pidió que se presentara como candidato a constituyente por el distrito 17, que contempla las comunas de Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén.

Candidato con experiencia

En conversación con CNN Chile, Correa habló de sus propuestas para la nueva Constitución y de su condición de candidato octogenario, señalando que “el hecho de que yo sea el candidato de mayor edad resultó así por casualidad, digamos, no es que yo haya pretendido serlo porque quisiera, sino que ocurrió no más”.

“Como candidato de mayor edad yo apelo a la experiencia. Sin duda que el ser de la tercera edad me da una experiencia que no todos la tienen. Al mismo tiempo tengo mi trayectoria. He sido alcalde en 3 comunas distintas y he sido diputado por 5 periodos. Eso también me da una experiencia que puedo decir que la pongo a disposición de la gente para que podamos de alguna forma avanzar en el tema de la nueva Constitución”, indicó.

Sobre cómo se dio su postulación a la CC, el otrora parlamentario relató que “yo había renunciado a la UDI más o menos ya hace un año y José Antonio Kast me pidió que participara y perteneciera al Partido Republicano. Yo lo conozco a él bastante desde la época mía de diputado, nos tocó trabajar juntos en la Comisión de Educación”.

“Conozco los principios del Partido Republicano y me atraen mucho. Entonces en virtud de eso renuncié a la UDI y entré a participar en el Partido Republicano. No es que haya entrado a participar en el partido con ocasión de la Convención Constitucional, sino que yo había renunciado antes”, contó.

Al ser consultado por los motivos que lo llevaron a cambiar de colectividad, el ex alcalde afirmó que con la UDI “sin duda que nos diferenciamos un poco en lo que es las apreciaciones que tienen que ver con lo que ha ocurrido últimamente. Hemos visto que hemos tenido un problema con ocasión del estallido social y la reacción de uno y de otro partido ha sido diferente, entonces me siento mucho más identificado con lo que piensa el Partido Republicano que con lo que piensa la UDI”.

“Pero al mismo tiempo me identifico con los postulados del Partido Republicano, que tienen que ver con construir un país más moderno, más eficiente y basado principalmente en la libertad. En la libertad de emprendimiento, en la libertad de culto, todo lo que tenga que ver con la libertad y con la defensa de los valores en los que uno cree. Valores y principios. Y en eso sin duda me interpreta mucho más el Partido Republicano que la UDI”, apuntó.

Constitución con más derechos

En relación a la nueva Constitución, Correa reconoce que votó por el Rechazo en el pasado plebiscito del 25 de octubre, pero enfatiza en que eso no le debería impedir participar en el proceso constituyente y que, pese a que le gusta la actual Carta Magna, hay varios aspectos que cree que se podrían mejorar.

El otrora jefe comunal curicano afirmó que “voté por el Rechazo y es justamente eso lo que me motiva a ser candidato a la Convención Constitucional, porque se sostiene, por un lado, que solamente los que participaron de la opción Apruebo tendrían derecho a participar en la Convención, y yo creo que eso es un error. El hecho de que hayan personas que hayan estado por la opción Apruebo y personas que hayan optado por la opción Rechazo va a permitir una discusión y un debate que es la esencia de la democracia. Todas las ideas deben estar representadas en la nueva Constitución”.

Acerca de si le gustaría que la nueva Constitución sea lo más parecida posible a la de 1980, Correa señaló que “pienso que hay cosas que hay que mantener, sin duda. Creo que el concepto que significa la familia como valor fundamental de la sociedad, hay que mantenerlo. Yo creo que hay que defender también la propiedad privada, aunque se le debe colocar algún rol social también dentro de lo que es la propiedad privada, pero tenemos que mantenerla como un motor del desarrollo económico”.

Manifestó además que quiere conservar ideas como “la libertad de emprendimiento, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, todo esos principios que están actualmente en la Constitución. Yo creo que hay que defender muchos valores y principios que están insertos en la actual Constitución. Pero al mismo tiempo creo que también hay que incluir algunos derechos, como son el derecho a la vivienda, a la salud, a tener un ambiente no contaminado, etcétera. No me cierro a los derechos que se han mencionado”.

En la misma línea, el otrora diputado dijo que “tenemos que ser capaces todos, tanto de un sector como de otro, de incluir algunos derechos que están insertos, pero que no se han concretado. Por ejemplo, la libertad de educación, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, un Estado más eficiente y eficaz, un Estado más pequeño. De alguna forma hay que poner al Estado con mucho más poder de fiscalización, de tal forma que se cumpla la ley. Estamos con problemas serios en cuanto a la seguridad ciudadana y eso hay que tratar de corregir”.

“También hay que limitar el poder político, no más jerarcas que en el fondo abusan del poder. Y también un asunto que hay que incluir fuertemente es lo que es la descentralización administrativa. Santiago no es Chile. Las regiones están siendo postergadas permanentemente y no hemos sido capaces de poder mejorar esa situación. Últimamente se han formado algunas regiones que son muy pequeñas, como la de Los Ríos y la de Ñuble. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, formar macro-regiones para de alguna forma evitar el centralismo que constituye la Región Metropolitana y darle más autonomía a las regiones, de tal forma que nos permita crecer más rápido”.

Alcalde en dictadura

Sobre su participación en la dictadura de Pinochet, Correa cuenta que “yo fui alcalde nominado por el gobierno militar y pudimos hacer muchas cosas. En esa época la plata se gastaba muy bien. Teníamos recursos para poder solucionar los problemas y se nos exigía que se ocuparan bien las platas. Yo siendo alcalde de Curicó hice muchas cosas de las cuales me siento muy orgulloso, como el haber terminado con los campamentos que había en la zona, en los que se vivía en condiciones miserables. Pudimos mejorar la situación con recursos que me otorgó el gobierno producto de préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo para terminar con los campamentos. El año 1986 pudimos entregarle viviendas a más de 1.500 familias”.

“Eso se pudo hacer porque había una forma de gobernar que permitía hacer cosas concretas y de eso yo me siento muy orgulloso. Ahora, yo no avalo todo lo que pudo haber ocurrido en el gobierno de Pinochet, yo avalo lo que se hizo bien y las cosas que permitieron salir a la gente de la extrema pobreza. El crecimiento económico que partió en el gobierno militar y que continuó con los gobiernos de la Concertación es algo que le ha permitido a Chile salir de la pobreza y ser uno de los países latinoamericanos con mejor desarrollo y con una entrada per cápita mayor que cualquier otro país de Sudamérica”, aseveró.

Sergio Correa durante su época como parlamentario tuvo un par de altercados que llegaron incluso a agresiones físicas, como la recordada pelea con el entonces diputado Jorge Soria en 1998 cuando Pinochet llegó al Congreso como senador vitalicio.

Al consultarle por si podrían existir diferencias similares con sus colegas en caso de que llegara a ser elegido, el candidato por el distrito 17 dijo que “usted comprende que a mi edad no voy nuevamente a exponerme a que ahora sea al revés la cosa. Estoy muy tranquilo. Vamos a tener diferencias de opiniones, sin duda, y eso es lo que me preocupa, porque la violencia viene por el otro lado, no por el lado mío”.

“Lo importante es que lleguemos a acuerdos, porque todo el país va a estar expectante de que definitivamente los que salen elegidos como constituyentes vamos a tener la obligación de ponernos de acuerdo, porque sino todo el país va a perder. Así que quédese tranquilo, que por mi parte no va a haber ningún problema al respecto”, indicó.