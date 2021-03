Antes de lanzarse como candidata a constituyente, María José Cumplido (PL) buscó una opción en la gobernación de la Región Metropolitana a través de la primaria del Frente Amplio. Perdió frente a Karina Oliva (Comunes), pero aun así, el resultado la sorprendió positivamente.

“Era mi primera elección. El hecho de prácticamente empatar con Sebastián Depolo, que es de RD, un partido grande del FA, y estar a tres mil votos de Karina, creo que fue una sorpresa. No esperábamos que nos fuera tan bien comparativamente“, cuenta a CNN Chile.

A la historiadora no le asustan los desafíos. Ahora va por un cupo en la Convención Constitucional en la Lista del Apruebo, buscando representar al distrito 11, un bastión electoral de la derecha. En el plebiscito, tres de sus comunas –Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes- votaron mayoritariamente por mantener la Constitución del ’80.

Lee también: “Hasta el Transantiago se va a descongestionar”: Inostroza, Carey y Cumplido discuten por el teletrabajo y el sistema laboral

Mirada historiadora en la CC

Cumplido (33) es historiadora de la Universidad Católica de Chile. Especializada en historia de Chile, ha trabajado como editora en el sitio web Memoria Chilena, de la Biblioteca Nacional, y ha publicado libros sobre mujeres que han marcado la historia del país. Ahora que busca un cargo de representación, piensa que sus conocimientos pueden ser un capital en la redacción de una nueva Constitución.

“El hecho de ser historiadora da un punto de vista bien interesante porque uno se puede enfrentar a la Constitución desde una perspectiva mucho más larga, que incluso supera la frase ya cliché de ‘no son 30 pesos, son 30 años’“, dice la candidata.

Cumplido plantea que en el país hay una crisis sobre cómo se ha construido la democracia, lo que se evidencia al comparar las manifestaciones del estallido social con otras anteriores: “tienen que ver con cómo las personas comunes y corrientes no tienen ninguna capacidad de incidir en las políticas públicas, desde las políticas que afectan a su barrio, hasta las políticas que afectan al país, y esa ha sido una constante en la historia de nuestro país, que lo ha puesto en crisis varias veces”.

Es aquí donde nace uno de los principales lineamientos de su campaña: garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones a través de organismos como plebiscitos o cabildos.

“La democracia, teóricamente, se compone de tres elementos: la representación, la deliberación y la participación. La democracia liberal del siglo XIX se enfocó sólo en representar, pero las personas finalmente no se sienten representadas por los políticos. Para evitar que aparezcan nuevas crisis sociales de la envergadura del estallido, tenemos que plantear una democracia directa, donde las personas no sólo son representadas, sino que inciden en las políticas públicas y en las políticas nacionales del lugar donde viven”, explica la historiadora.

“La Constitución tiene que ser feminista”

La trayectoria de Cumplido ha estado marcada por el feminismo. Antes de lanzar Las diez machas que cambiaron Chile, la escritora publicó Mujeres, Mujeres Rebeldes y Mujeres Rebeldes 2.

En marzo, cuando el candidato Gabriel Gurovich (D10) publicó una propaganda con la frase “Quiero acabar adentro de la convención constituyente”, María José respondió con su propio afiche en el que pidió subir el nivel y manifestó que su aspiración es acabar con el machismo en la nueva Constitución.

¿Por qué mejor no subimos el nivel🤔?

Amiko, no todo gira en torno a tu🍆 Estamos en el año 2021 y Chile nos pide a las y los candidatos a la Convención Constitucional que podamos aportar a construir un país más justo, respetuoso e igualitario💪 pic.twitter.com/ORSpKD5DIi — Cote Cumplido Constituyente D11 (@cotecumplido) March 1, 2021

De antemano, la candidata valora que ya hay un mecanismo que podría cambiar por completo la forma en cómo se toman las decisiones: la paridad. Eso, destaca, “va a poner arriba de la mesa la perspectiva de la mitad de la población, que son las mujeres”.

Cumplido cree que “la Constitución tiene que ser feminista entendiendo el feminismo como una mirada desde el artículo 1 hasta el último artículo”.

En ello, un punto relevante será cómo se abordan los cuidados, ya que “el hecho de que las mujeres cuiden a niños, a sus padres, a personas con discapacidades, es uno de los grandes temas de por qué no pueden participar del espacio público, por qué no pueden insertarse laboralmente o por qué las mujeres padecen más enfermedades de salud mental, etc. Ahí el punto es cómo hacemos que el Estado también se haga cargo de esas desigualdades y se socialicen ciertos temas que antes eran llevados por la mujer de manera privada y de manera gratuita”.

Lee también: Reconocer el trabajo doméstico en la Constitución: La propuesta de Carolina Pérez, candidata por el D11

Diversidad al servicio del proceso constituyente

En su sitio web, Cumplido se presenta como feminista, liberal, historiadora, escritora y lesbiana. Lejos de temerle a esta última definición, dice que catalogarse en la esfera política como lesbiana demuestra que podría ser “una mirada que va a estar dentro de la convención, al igual que ser mujer, que tiene que ver con cómo he vivido las políticas públicas que se han hecho desde el ser mujer y ser lesbiana”.

“Históricamente, las constituciones se han escrito desde un punto de vista que en general es masculino, heterosexual, pero tampoco de cualquier hombre, sino hombres de élite. Eso ha hecho que esas políticas se piensen solamente desde esa mirada y cuando llegan a mujeres, a pueblos indígenas, a diversidades sexuales, son insatisfactorias y no se hacen cargo de esos problemas, sino que los invisibiliza”, dice la historiadora.

Decir como parte de su campaña que es lesbiana, “tiene que ver con visibilizar la diversidad que tiene Chile y poner esa diversidad al servicio del proceso constituyente para que refleje la sociedad que vivimos y no solamente a un grupo”.

Proyección

María José es consciente de que su postulación va por un distrito históricamente dominado por la derecha. A eso, agrega que su lista compite con algunas de las candidaturas que tienen más dinero para su campaña, como Marcela Cubillos (IND), Constanza Hube (UDI) y Hernán Larraín (Evópoli).

Por eso, su lista espera ganar ojalá dos de los seis cupos del D11. “Eso sería una muy buena noticia”, dice ella.

“Yo tengo harta esperanza, dado lo que he visto en la calle. Creo que en general hay una sensación de que Chile necesita los cambios que estamos hablando desde la Lista del Apruebo: pasar del Estado subsidiario al Estado social, una Constitución que tenga participación vinculante. Esas ideas tienen una alta recepción en la población”, manifiesta.