“Pertenezco a esa población invisibilizada que salió a manifestarse en octubre de 2019. Conozco y soy parte de esa población que trajo la voz y que está buscando un representante de su mismo pueblo”. Así define su candidatura a constituyente Miguel Ángel Carvajal Carvajal, quien quiere ser parte de la Convención Constitucional.

El tecnólogo médico de 29 años afirma en conversación con CNN Chile que él lucha por un cambio desde la realidad de las poblaciones, a diferencia de algunas figuras públicas que, según él, aprovechan las pantallas para tratar de apropiarse de “algo que nos pertenece a todos”.

En esa línea, busca un cupo en el distrito 5 (Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña) por la lista Independientes del Apruebo Región de Coquimbo.

Es que casi toda su vida ha vivido en La Serena, la que describe como su “cuna”. Pasó su infancia en la población Pedro Aguirre Cerda, donde junto a su hermano mayor tuvo que aprender a crecer sin su madre, quien en busca de mejores oportunidades laborales se fue a Iquique.

La mujer los crio sola y al irse de la ciudad dejó a sus hijos encargados de sus tías, lo que generó una gran depresión y frustración en Miguel Ángel. Hasta que su madre fue a buscarlo para llevarlo con ella a Iquique, donde vivía en una pieza junto a su nueva pareja.

Vivienda

“Tenía lo básico para poder vivir. Vivíamos los tres en una pieza muy pequeña, que tenía la cocina, la mesa, un camarote y una cama de dos plazas. Era muy incómodo. Mi madre trabajaba como vendedora de pasajes de buses en el terminal y como no le alcanzaba el dinero para pagar el arriendo, comenzó a vender sándwich. Yo para ayudarla, me paseaba con un papel y un lápiz buscando compradores, me dedicaba a limpiar autos y a ayudar a la gente a llevar sus maletas a los buses”, relata.

Más adelante, y aún en Iquique, la familia pudo arrendar otra pieza en la que vivían los seis miembros del núcleo, que se había agrandado con la llegada de su hermanastra y hermanastro. “Todo separado por cortinas, recuerdo que el techo no tenía cielo, y era tortuoso sentir el calor infernal”, cuenta.

Ya profesional vio con sus propios ojos lo difícil que era hacer realidad el sueño de la casa propia. Obtuvo un “usurero” crédito hipotecario que lo obliga a pagar hasta el triple del valor de su propiedad, donde vive junto a su esposa e hija.

Esta experiencia de vida lo lleva a tener una clara bandera de lucha: que la nueva Constitución consagre el derecho a una vivienda digna. “No una de 50 m² para un núcleo familiar de ocho personas. No. Debemos generar viviendas con dignidad, barrios pensados para generar igualdad”, dice convencido de que la materia tiene que estar regulada.

Educación

Aunque admite que al principio, y debido a la ausencia de su madre, en el colegio no le iba tan bien, más tarde tuvo mejor desempeño. En un liceo técnico profesional estudió Mecánica Industrial, pensando que aunque no le gustaba, en un futuro se dedicaría a eso, viendo muy lejana la posibilidad de acceder a la educación superior.

Sin embargo, pidió el Crédito con Aval del Estado (CAE) e ingresó a la Universidad Pedro de Valdivia para estudiar Tecnología Médica. De acuerdo a sus palabras, “gracias al esfuerzo pude sacar la carrera adelante y ser profesional”.

La deuda que adquirió para estudiar lo acompaña hasta el día de hoy, por lo que además del derecho a la vivienda, el candidato busca que el Estado sea garante de otros derechos sociales, como la educación, seguridad social, un ambiente libre de contaminación y la salud.

Burdeos

Su vocación médica lo llevó a ser parte del Movimiento Burdeos, una agrupación de aproximadamente 700 tecnólogos médicos que nació a mediados de 2020 como una forma de informar sobre la pandemia del COVID-19 y entregar propuestas al gobierno. “No tenemos color político. Somos neutrales”, asegura.

Desde la organización plantean una serie de propuestas para el área de la salud, como la generación de un Seguro Único Colectivo Obligatorio que cambie el modelo actual y garantice un servicio que sea igual para todos y todas.

Fortalecer la atención primaria de salud aumentando la inversión en infraestructura, en recursos humanos especializados y tecnología de punta, es a lo que aspira Miguel Ángel, que también buscará garantizar protección para pacientes con enfermedades catastróficas, una nueva estructura administrativa y un mismo sistema contractual para todos los funcionarios.

En suma, potenciar la salud pública en todo el país sin dejar fuera a las regiones. De ahí nace su otro objetivo: acabar con la centralización.

Descentralización

El candidato independiente propone un federalismo atenuado para lograr la descentralización administrativa y financiera en el país.

En sus palabras, crear concejos de desarrollo urbano y rural para entregarle a los municipios la cantidad de recursos necesarios y darle autonomía a las regiones para ejercer sus actividades.

Esto, a través de democracia participativa y vinculante de la comunidad regional, que genere instancias de colaboración ciudadana e incluso la elaboración de proyectos de ley apoyados por el pueblo.