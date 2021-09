A casi tres meses del comienzo del funcionamiento de la Convención Constitucional, la discusión por el presupuesto para este 2021 sigue siendo un problema. Durante esta jornada, la Dirección de Presupuestos rechazó el aumento de $1.700 millones para las asignaciones de los convencionales.

Ante esta situación, la Mesa Directiva de la convención encaró al presidente Sebastián Piñera por esta decisión. La presidenta de la mesa, Elisa Loncón, afirmó que “llamamos al gobierno asumir su apoyo decisivo, tal cual lo ha comunicado en sus múltiples viajes al exterior donde ha hablado de esta convención y queremos ver en la práctica esta disposición”.

Lee también: “#AhoraVamosConTodo”: Yasna Provoste lanzó su campaña presidencial

También el vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, explicó que están preocupados por el doble discurso que han recibido por parte del Ejecutivo.

“Estamos preocupados por este doble discurso que hemos visto del presidente, que cuando sale al exterior se vanagloria del exitoso proceso constituyente que los pueblos de Chile están realizando y, sin embargo, puertas adentro estamos obligados a enfrentar problemas, obstáculos y obstrucciones. Hemos recibido mucha información contradictoria. Por un lado, trabajando codo a codo con el apoyo de la secretaría ejecutiva, y por otro lado con obstáculos políticos, sin fundamentos técnicos ni financieros”, señaló.

Lee también: Comandante Emilio fue extraditado este miércoles desde México por el asesinato del senador Jaime Guzmán

Mientras que la vicepresidenta Lorena Céspedes, dio a conocer que debido a esta situación no han podido pagarles a sus trabajadores. “Hasta la fecha de hoy no han sido renumerados por casi tres meses de trabajo. Creemos que no es aceptable que ocurran estas inhabilidades respecto a los pagos de los asesores, de nuestros trabajadores que se han vinculado de forma íntegra y que detrás de ellos hay familias”, sostuvo.

Por último, la convencional Elisa Giustinianovich remarcó el llamado al presidente a solucionar la situación. “Nos tienen preocupados de un presupuesto que debería haber estar aprobado hace muchísimo tiempo. Es un mandato exclusivamente del presidente y que no se ha hecho cargo de manera efectiva para que esta labor, que es histórica, pueda llevarse a cabo. Esperamos que el día de mañana haya un humo blanco que nos permita soltar esta responsabilidad que hemos tenido que asumir y no nos corresponde”, concluyó.

Mañana la mesa se reunirá con el ministro de Hacienda y el Secretario General de la Presidencia para poder encontrar una solución final a esta situación.